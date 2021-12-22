Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет после совещания, посвященного распространению штамма Омикрон в мире, призвал людей вакцинироваться. Политик подчеркнул, что Минздрав страны уже готовится к кампании прививки четвертой дозой.

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Граждане Израиля первыми в мире получили третью дозу вакцины от COVID-19, и мы будем первопроходцами также и с четвертой дозой вакцины,

– подчеркнул Беннет.

Такое решение политик назвал замечательным. По словам Беннета, именно это поможет справиться с волной Омикрона.

Омикрон может изменить ход пандемии

Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что мир должен объединить усилия ради борьбы с пандемией коронавируса.

По словам Гебреисуса, 2022 году человечество должно покончить с пандемией.

Также в ВОЗ отметили, что необходимо разработать вакцины второго и третьего поколения.

Гебреисус заявил, что в ВОЗ надеются свести эту болезнь к относительно легкому заболеванию, которое легко предотвратить, которое легко лечить.

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