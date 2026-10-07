Если приговор будет приведен в исполнение, это станет первой казнью американского военнослужащего с 1961 года, пишет AP.

Что известно о казни американского военнослужащего?

Хасан в 2009 году открыл огонь в медицинском корпусе военной базы Форт-Худ. В результате стрельбы погибли 13 военнослужащих, еще более 30 человек получили ранения.

До нападения Хасан работал военным психиатром. Во время стрельбы он выкрикнул "Аллаху акбар" и использовал пистолет с лазерным прицелом.

На суде Хасан фактически не отрицал своей причастности к преступлению. Он заявлял, что пытался не допустить отправки американских военных в Афганистан, где, по его словам, они должны были воевать против мусульман.

Пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл заявил, что теперь министр армии США должен определить дату и место исполнения приговора.

День расплаты для Хасана наконец настал,

– написал Парнелл.

В настоящее время Хасан находится в камере смертников в Форте Левенворт, штат Канзас. Всего там содержатся четыре военнослужащих, приговоренных к смертной казни.

Последним военнослужащим, казненным в США, был рядовой Джон Беннет: его повесили в 1961 году за изнасилование 11-летней девочки.

Напомним, казнь 50-летней Кристи Пайк я в штате Теннесси провалилась после того, как женщине ввели смертельную инъекцию. Она потеряла сознание, однако ее сердце продолжало биться, а сама она едва дышала. После неудачной процедуры осужденную доставили в больницу, где ей оказывают жизненно важную помощь.

Накануне Пайк ввели два шприца пентобарбитала, который должны были использовать для приведения в исполнение смертного приговора. Женщину приговорили к смертной казни еще в 1996 году за жестокое убийство 19-летней Коллин Слеммер.

Пайк должна была стать первой женщиной, казненной в Теннесси за более чем 200 лет. Перед приведением приговора в исполнение ее адвокаты подали экстренное ходатайство о приостановке казни, но Верховный суд США разрешил продолжить процедуру. После неудачной инъекции исполнение смертного приговора фактически было приостановлено, а дальнейшая судьба Пайк будет решаться в рамках судебных процедур.