Андрющенко рассказал, что при ликвидации последствий обстрела в жилом массиве "Кировский" обнаружили остатки ракеты "Точка-У". Комплекс обстреляли 1 марта.

Важно В результате обстрела Краматорска уже известно о 39 погибших, среди которых 4 детей

По словам советника городского главы, впоследствии обстрелы "Точкой-У", которая якобы исчезла из вооружения России, стали массовыми.

Сегодняшнее страшное преступление обстрела железнодорожного вокзала в Краматорске является прямым продолжением стратегии России сознательного запугивания и уничтожения гражданского населения Украины. 39 погибших, 4 ребенка – нет ни слов, ни прощения,

– сказал Андрющенко.

Смотрите также: Оккупанты стягивают в Киев ракеты "Точка-У" и комплекс "Тор"