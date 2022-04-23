Об этом рассказал российский публицист Андрей Пионтковский в эфире 24 канала.

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По его словам, признанием неудачи стало выступление заместителя начальника генштаба России Сергея Рудского о том, что российская сторона якобы не собиралась "брать" города в Украине. А их целью была полная оккупация Донецкой и Луганской областей.

То есть, это было первым признанием невозможности выполнения цели, которую поставил главнокомандующий. С тех пор дискуссия развертывается в этих рамках,

– отметил публицист.

Пионтковский добавил, что России придется шаг за шагом признавать свое поражение в Украине.

Напомним, что оккупанты начали принудительную "мобилизацию" на временно оккупированных территориях Украины. Речь идет о Херсонской, Запорожской и Харьковской областях.

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