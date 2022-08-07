Первые 300 переселенцев получат льготные кредиты

Отбор проводил Государственный фонд содействия молодежному домостроению. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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Все эти люди получили возможность приобрести жилье в кредит до 20 лет по беспрецедентно низкой ставке 3%,

– говорится в сообщении.

Проект реализуется при финансовой поддержке правительства Германии.

Трансляция отбора проходила в режиме реального времени на YouTube-канале. Список победителей опубликован по ссылке .

Напомним , Верховная Рада 2 декабря 2020 ратифицировала соглашение между Правительствами Украины и Германии о привлечении 25,5 миллионов евро от немецкого государственного банка развития KfW на предоставление льготных кредитов для приобретения жилья ВПЛ.

Что делать победителям дальше

В Telegram-канале сервиса "Действие" опубликовали инструкцию с указаниями , которые следует выполнить в течение 30 дней. Да, этим 300 переселенцам необходимо собрать следующие документы:

копия паспорта и сведения о месте регистрации победителя и членов семьи;

копия РНОКПП (карточка налогоплательщика) победителя и членов семьи;

информация или выписка из Государственного реестра прав на недвижимое имущество о наличии или отсутствии в собственности победителя и членов семьи;

справка о доходах или ином документе, определяющая платежеспособность победителя и совершеннолетних членов семьи;

письменное согласие совершеннолетних членов семьи о внесении его в расчет кредита;

документы, подтверждающие родственные отношения;

предварительный договор о приобретении жилья;

отчет о независимой экспертной оценке имущества;

копия справки о взятии на учет внутриперемещенного лица победителя и членов семьи.

Далее эти документы нужно лично подать в одном из региональных управлений Госмолодежьжитла, где расскажут о следующих шагах.

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