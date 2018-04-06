16:22
6 апр 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
13°C
17°C 6°C
  • суббота
    11°C 4°C
  • воскресенье
    14°C 2°C
  • понедельник
    16°C 4°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ИВАН БУБЕНЧИК ПАСХА НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Золотая кнопка Навального. Хитрая месть Эрдогана
Вєсті Кремля
22:27, 5 апреля
Вести.UA. Теория лжи Тимошенко. Полиграф, который не прошла Савченко
Вєсті.UA
22:24, 5 апреля
Резиденции послов, гольф-клубы для дипломатов: кто стоит за хищением столичной земли
ЦРУ
09:45, сегодня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Всё. Кружки и секции: как выглядел детский досуг
Згадати все
23:41, 5 апреля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ИВАН БУБЕНЧИК ПАСХА НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Первые права водителям-нарушителям возвращать не будут

344 Читати новину українською
В правительстве приняли решение, что лишать водителей-нарушителей первых прав будут навсегда
В правительстве приняли решение, что лишать водителей-нарушителей первых прав будут навсегда / etcetera.media

Кабинет Министров Украины внес изменения в Порядок временного изъятия удостоверения водителя на транспортное средство и их возвращение. Отныне первые водительские удостоверения не будут возвращать нарушителям.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Правительство внесло изменения в Порядок временного изъятия удостоверения водителя на транспортное средство и их возвращение. Документом предусмотрено, что возврат водительского удостоверения лицам, получившим его впервые и лишенные права на управление транспортными средствами, не осуществляется ",
– говорится в сообщении.

В Кабмине добавляют, что указанный Порядок приведен в соответствие с недавно принятыми изменениями в Положение о порядке выдачи удостоверений водителя и допуске граждан к управлению транспортными средствами.

Кроме этого, стоит отметить, что теперь первое водительское удостоверение в сервисных центрах МВД выдают на два года с правом обмена на постоянное. Обмен может произойти, если в течение двух лет со дня выдачи прав лицом не было совершено три и более административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

Напомним, сегодня депутаты проголосовали, а президент подписал новые правила парковки. Они значительно меняют условия для водителей и расширяют полномочия полицейских. Также активно привлекают видеокамеры на улицах для фиксации нарушений. Этот закон должен вступить в силу 27 сентября 2018.

Теги: Новости Украины Новые правила дорожного движения Кабинет Министров Украины Авто
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Перемогти Путіна та вижити: що робити родинам військових
СПЕЦПРОЕКТ
5 апреля, 15:38 Перемогти Путіна та вижити: що робити родинам військових
Олексій Годзенко
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук