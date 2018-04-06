Первые права водителям-нарушителям возвращать не будут

Кабинет Министров Украины внес изменения в Порядок временного изъятия удостоверения водителя на транспортное средство и их возвращение. Отныне первые водительские удостоверения не будут возвращать нарушителям.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Правительство внесло изменения в Порядок временного изъятия удостоверения водителя на транспортное средство и их возвращение. Документом предусмотрено, что возврат водительского удостоверения лицам, получившим его впервые и лишенные права на управление транспортными средствами, не осуществляется ",

– говорится в сообщении.

В Кабмине добавляют, что указанный Порядок приведен в соответствие с недавно принятыми изменениями в Положение о порядке выдачи удостоверений водителя и допуске граждан к управлению транспортными средствами.

Кроме этого, стоит отметить, что теперь первое водительское удостоверение в сервисных центрах МВД выдают на два года с правом обмена на постоянное. Обмен может произойти, если в течение двух лет со дня выдачи прав лицом не было совершено три и более административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

Напомним, сегодня депутаты проголосовали, а президент подписал новые правила парковки. Они значительно меняют условия для водителей и расширяют полномочия полицейских. Также активно привлекают видеокамеры на улицах для фиксации нарушений. Этот закон должен вступить в силу 27 сентября 2018.