Первые провокации на Объединительном соборе: задержали двух человек с оружием

В субботу, 15 декабря, начался Объединительный собор, во время которого должны избрать предстоятеля Украинской православной церкви. И без провокаций не обошлось. В центре Киева правоохранители уже задержали двух человек с оружием.

Об этом сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

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"У нас достаточно сил и решимости, чтобы не допустить нарушений. Такие меры безопасности – это необходимость. Полицейские во время проверки обнаружили двух человек: у одного мужчины обнаружили большой нож, похожий на холодное оружие, у второго – нунчаки. Запрещенные предметы изъяли, а этих лиц доставили в районное управление полиции для дачи объяснений", – сказал он.

В Нацполиции отметили, что пока никакие конфликты не зафиксированы.

Напомним, во время проведения Объединительного собора Киев патрулируют около 4 тысяч правоохранителей. К службе в усиленном режиме привлекли Национальную гвардию, полицию и спасателей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Ранее 24 канал сообщал, что в 10 часов 15 декабря в Софии Киевской начался Объединительный собор по созданию Украинской православной церкви, на котором должны избрать Предстоятеля единой поместной церкви. В нем примут участие 192 делегата, среди которых 30 – представители Украинской православной церкви Московского патриархата. Главу Украинской православной церкви будут выбирать в два тура. На мероприятие прибыли президент Петр Порошенко, министр культуры Евгений Нищук и вице-премьер-министр Геннадий Зубко.