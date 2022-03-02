Митрополит отметил, что весь цивилизованный мир с восторгом смотрит на непреклонность нашего противостояния тирании.

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За нашу свободу, за будущее новых поколений приходится платить страшную цену. Лишь демонической яростью можно объяснить преступные нападения российских войск на мирных жителей, обстрелы жилых районов реактивной артиллерией и ракетами.
– сказал Эпифаний.

Он назвал атаки на украинские города не иначе как акты государственного терроризма и преступления против человечности.

Митрополит напомнил, что ракеты при обстреле телебашни попали в Бабий Яр – место уничтожения нацистами десятков тысяч мирных людей в годы Второй Мировой войны. Сегодня там снова пролилась кровь – уже от рук российских преступников.

К украинцам

По его словам, уже сейчас каждому, кроме разве что самого Путина, понятно – Украина побеждает. Благодаря несокрушимости духа, невероятной жертвенности, силе любви, а она соединяет нас с Богом и с ближними, потому не может быть побеждена ни одним оружием.

К защитникам

За всех вас мы особенно молимся в это время. Всемогущий Господь, Пречистая Дева Мария и все святые да хранят вас и защищают от зла, вдохновляют на борьбу вплоть до победы.

Он также выразил благодарность медикам, которые в этих трудных обстоятельствах спасают человеческие жизни. Благодарность всем, кто любым способом прилагает усилия для достижения нашей победы!

ВСУ

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