Телеканал "Первый независимый" таки аккредитован в украинском парламенте. В ответ на запрос 24 канала, Аппарат Верховной Рады ответил, что медведчуковский канал был аккредитован по закону, поскольку его лицензия – действующая.

В запросе ответили, что органы государственной власти обязаны действовать только на основании и в пределах полномочий, предусмотренных Конституцией или законами Украины. К пресс-службе Аппарата ВРУ обратилось общество "Тайм-Медиа", которое и учредило "Первый независимый".

Ранее медведчуковские "Первый независимый" аккредитовали в Раде: фотодоказательство

Документы на аккредитацию канала подали в соответствии с требованиями

Документы на аккредитацию предоставлены в соответствии с требованиями, определенными Законом Украины "Об информации" и Положением об аккредитации журналистов и работников средств массовой информации при Верховной Раде Украины, лицензия телеканала действующая,

– говорится в ответе на запрос.



Ответ Аппарата Рады на запрос 24 канала / Фото 24 канал

Другие каналы Медведчука – заблокированы

Журналистов "Первого независимого" заметили в Раде еще 16 апреля. По информации СМИ, они приходили туда работать уже в течение нескольких дней. Отметим, что другие каналы так называемого пула Медведчука заблокированы и не работают в парламенте.

Обратите внимание! Сотрудники телеканалов ZIK, NewsOne и "112 Украина", которые были заблокированы, создали новый "Первый независимый". Медиа начало вещать 26 февраля, однако пробыло в эфире всего час. СБУ направила Нацсовету по телевидению и радиовещанию сообщения о "Первом независимом".

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