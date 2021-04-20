"Первый независимый" аккредитован в парламенте, ведь лицензия – действующая, – Аппарат Рады
Телеканал "Первый независимый" таки аккредитован в украинском парламенте. В ответ на запрос 24 канала, Аппарат Верховной Рады ответил, что медведчуковский канал был аккредитован по закону, поскольку его лицензия – действующая.
Источник:24 канал
В запросе ответили, что органы государственной власти обязаны действовать только на основании и в пределах полномочий, предусмотренных Конституцией или законами Украины. К пресс-службе Аппарата ВРУ обратилось общество "Тайм-Медиа", которое и учредило "Первый независимый".
Ранее медведчуковские "Первый независимый" аккредитовали в Раде: фотодоказательство
Документы на аккредитацию канала подали в соответствии с требованиями
Документы на аккредитацию предоставлены в соответствии с требованиями, определенными Законом Украины "Об информации" и Положением об аккредитации журналистов и работников средств массовой информации при Верховной Раде Украины, лицензия телеканала действующая,
– говорится в ответе на запрос.
Ответ Аппарата Рады на запрос 24 канала / Фото 24 канал
Другие каналы Медведчука – заблокированы
Журналистов "Первого независимого" заметили в Раде еще 16 апреля. По информации СМИ, они приходили туда работать уже в течение нескольких дней. Отметим, что другие каналы так называемого пула Медведчука заблокированы и не работают в парламенте.
Главное о блокировании каналов так называемого пула Медведчука
- Президент Владимир Зеленский 2 февраля 2021 года подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о санкциях против соратника Медведчука Тараса Козака.
- Каналы, которые принадлежат Козаку, ZIK, "112 Украина", NewsOne заблокировали. Они прекратили вещание.
- Парламент забрал аккредитацию у журналистов этих СМИ.
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