Министерство инфраструктуры Украины сообщило, что первый грузовик Укрпочты уже пересек границу Польши.

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Также в ведомстве отметили, что в тестовом режиме обновляются магистральные маршруты, которые будут связывать восточную и западную часть Украины.

Полный текст сообщения:

Также сегодня ночью первый после войны автомобиль Укрпочты пересек границу и уже в Польше. До конца недели планируем возобновить экспорт настолько, насколько это возможно. Возобновляем и магистральные маршруты (в тестовом режиме), которые будут связывать восток и запад. Если все будет хорошо, то эти коридоры будем расширять.

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