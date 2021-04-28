Владимир Зеленский и Джозеф Байден во время своего первого разговора больше всего времени уделили лишь одной теме. Они активно обсуждают проведение реформ в Украине.

Об этом рассказал помощник госсекретаря США по европейским и евразийским отношениям Джордж Кент. Он подчеркнул, что президенты говорили больше всего именно о судебной реформе.

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В частности, Зеленский с Байденом обсуждал метод избрания судей в Высший совет правосудия. В разговоре также говорили и о других проблемах судейской системы.

Насколько я понимаю, в разговоре говорили именно о том, на что и надеялись. Большая часть времени была уделена именно этим темам (реформам – 24 канал),

– заверил Кент.

В разговоре также Байден отметил, что США будут и в дальнейшем поддерживать повестку дня по реформированию в Украине.

Разговор Зеленского и Байдена: коротко