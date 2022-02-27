Фридман осудил агрессивные действия России против Украины и призвал власти России прекратить агрессию против независимой страны.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий

Олигарх отметил, что родился во Львове, а у его родителей гражданство Украины.

Я родился в Западной Украине и прожил там до 17 лет. Мои родители – граждане Украины, они живут во Львове, моем любимом городе. Но я провел большую часть своей жизни как гражданин России, строя и развивая бизнес. Я глубоко привязан к украинцам и русским и воспринимаю нынешний конфликт как трагедию для тех и других,

– заявил миллиардер.