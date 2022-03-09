Об этом рассказал Министр транспорта Грант Шаппс. Он отметил, что сейчас расследуют, кто является конечным владельцем воздушного судна.

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"Один такой самолет находится на земле в аэропорту Фарнборо, который я фактически конфисковал, пока мы проводим дальнейшее расследование в течение последних нескольких дней. Очень важно, чтобы у нас были законы, позволяющие это сделать", – сказал министр.

Уголовное преступление

Санкции, введенные Великобританией, позволяют останавливать российские самолеты и удалять их из британского реестра. Этот запрет распространяется на все воздушные суда, принадлежащие, эксплуатируемые или зафрахтованные кем-либо, связанным с Россией подсанкционными физическими или юридическими лицами.

Если же самолет нарушает воздушное пространство, то это будет считаться уголовным преступлением. Министр иностранных дел Лиз Трасс отметила, что это способ нанести ущерб российским элитам.

Запрет самолетов под российским флагом в Великобритании и признание их присутствия уголовным преступлением причинит большую экономическую боль России и тем, кто приближен к Кремлю,

– сказала министр.

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