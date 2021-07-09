Совладелец компании Вячеслав Климов встретился с председателем Госпродпотребслужбы Владиславой Магалецкой. Кроме того, по делу уже открыли 2 дисциплинарных производства.

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Предварительно председателю Госпотребслужбы будет рекомендовано полностью отменить решение о штрафе в Харькове на сумму 151 миллиона гривен. Комиссия, расследующая дело в Чугуеве, еще не завершила свою работу,

– рассказала пресс-служба "Новой почты".

Специально созданные отдельные комиссии устанавливают детали инцидентов.

Всего штраф на "Новую почту" наложили из-за 2 инцидентов:

В частности, в январе 2021 года мужчина пожаловался, что аквариум, который ему доставляла "Новая почта", пришел разбитый.

Кроме того, в марте другой потребитель заявил, что в отделении №3 в городе Чугуев его обсчитали.

Обратите внимание! Владислава Магалецкая заявила, что ее лично интересуют мотивы решения по штрафам для "Новой почты". Она также отметила: "необходимо срочно менять законодательство, иначе такие случаи могут повториться через исполнителей на местах".