Метеорологи сообщают об "осенней" осени – то есть пора ожидается близкой к классической. Стоит отметить, что долгосрочный прогноз может меняться, ведь трудно предсказать погоду на 3 месяца вперед.

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Погода в Украине в сентябре

С начала сентября в Украине предсказывают еще 10 дней лета. Сначала будет сухо и солнечно, а потом придут дожди.

Однако столбики термометров все же будут подниматься до +25 градусов.

Далее осадки прекратятся, а температура воздуха снизится – днем ​​не выше +18 градусов, ночью – около +5 градусов.

С 20 сентября еще больше похолодает до +10... +12 градусов. Будут идти дожди, но в конце месяца будет сухо и мрачно.

Погода в Украине в октябре

В октябре прохлада придет уже с первых дней и усилится осадками. И к концу первой декады потеплеет, а к середине месяца погода станет почти сентябрьской: днем ​​до +20 тепла, сухо и солнечно.

Однако уже через день-два погода резко изменится: температура упадет более чем на 10 градусов, до +6... +8 градусов и налетят холодные дожди.

К 20 октября на севере и востоке страны могут быть ночные заморозки. Глубокая осень придет после 25 октября, когда циклон с севера принесет кратковременные, но ощутимые морозы – две – три ночи может быть до 7 градусов ниже нуля.

Погода в Украине в ноябре

Ноябрь начнется холодными дождями, которые после короткого перерыва сменятся на дожди со снегом – тепла не стоит ждать.

В конце первой декады небо прояснится, на большей части страны, кроме южных областей, придут небольшие ночные морозы.

Днем температура будет близкой к нулю или чуть выше. В середине месяца потеплеет, но может выпасть первый снег.

Обратите внимание! Существенную роль в формировании атмосферных процессов северного полушария осенью 2021 года будет играть погодный феномен Ла-Нинья.