Первый тур выборов президента показал поражение пророссийских сил – политолог

Выход кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского во второй тур выборов является поражением для России, поскольку таким образом начал разрушаться созданный Кремлем пропагандистский миф об Украине, попавшей под власть "фашистов и бандеровцев"

Об этом заявил политолог Никита Потураев.

"Результаты, которые есть у Зеленского сейчас, и, тем более, его победа во втором туре, будут сокрушительным ударом по российской пропагандистской мифологии, которую они выстраивали в течение последних 5 лет. Миф об Украине, которая оказалась под властью фашистов и бандеровцев, уже начал разрушаться. Победа Зеленского станет дополнительным мощным информационным оружием для Украины, которое мы сможем использовать", – считает Никита Потураев.

По его словам, результат Владимира Зеленского является свидетельством поражения пророссийских сил.

"Для пророссийских сил – это крупное поражение. Поддержанный Кремлем кандидат набрал чуть более 10%. Русскоязычные украинские патриоты продемонстрировали, что никакого пророссийского дискурса не существует на "большом востоке", – сказал эксперт.

В то же время Никита Потураев отметил: первый тур показал, что государство меняется, а на выборы пришли украинцы, которые хотят решать судьбу своей страны.

"Голосование за Зеленского засвидетельствовало наличие таких людей по всей стране, от запада до востока. Равномерное голосование во втором туре поможет преодолеть навязанные обществу расколы по линиям искусственного патриотизма. В регионах "большого востока", то есть от севера до юга, Зеленский набрал больше, потому что своей риторикой неоднократно подтверждал уважение к людям, которые, хоть и говорят по-русски, но являются не меньшими патриотами, чем те, кто разговаривает на украинском", – подчеркнул политолог.

Также он добавил, что эти выборы стали первым голосованием "украинских украинцев" – людей, которые родились и выросли в независимой Украине и не знают СССР.

"Эти люди – новые, настоящие граждане независимой Украины – четко продемонстрировали свое нежелание жить под властью постсоветских элит во главе с советскими лидерами", – добавил Никита Потураев.