18:42
1 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Русских снова будут грабить. Новые доказательства двойника Путина
      Вєсті Кремля
      19:20, 30 марта
      Вести.UA: Как Ляшко удивляет Запад. Причины депрессии Добкина
      Вєсті.UA
      20:24, 29 марта
      Махинации, подделки и сомнительные нотариусы: возмутительные схемы захвата имущества в столице
      ЦРУ
      09:00, 29 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Дальнобойщики в рейсе
      Згадати все
      15:31, 30 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости политики
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Первый тур выборов президента показал поражение пророссийских сил – политолог

      288 Читати новину українською
      Никита Потураев
      Никита Потураев

      Выход кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского во второй тур выборов является поражением для России, поскольку таким образом начал разрушаться созданный Кремлем пропагандистский миф об Украине, попавшей под власть "фашистов и бандеровцев"

      Об этом заявил политолог Никита Потураев.

      "Результаты, которые есть у Зеленского сейчас, и, тем более, его победа во втором туре, будут сокрушительным ударом по российской пропагандистской мифологии, которую они выстраивали в течение последних 5 лет. Миф об Украине, которая оказалась под властью фашистов и бандеровцев, уже начал разрушаться. Победа Зеленского станет дополнительным мощным информационным оружием для Украины, которое мы сможем использовать", – считает Никита Потураев.

      По его словам, результат Владимира Зеленского является свидетельством поражения пророссийских сил.

      "Для пророссийских сил – это крупное поражение. Поддержанный Кремлем кандидат набрал чуть более 10%. Русскоязычные украинские патриоты продемонстрировали, что никакого пророссийского дискурса не существует на "большом востоке", – сказал эксперт.

      В то же время Никита Потураев отметил: первый тур показал, что государство меняется, а на выборы пришли украинцы, которые хотят решать судьбу своей страны.

      "Голосование за Зеленского засвидетельствовало наличие таких людей по всей стране, от запада до востока. Равномерное голосование во втором туре поможет преодолеть навязанные обществу расколы по линиям искусственного патриотизма. В регионах "большого востока", то есть от севера до юга, Зеленский набрал больше, потому что своей риторикой неоднократно подтверждал уважение к людям, которые, хоть и говорят по-русски, но являются не меньшими патриотами, чем те, кто разговаривает на украинском", – подчеркнул политолог.

      Также он добавил, что эти выборы стали первым голосованием "украинских украинцев" – людей, которые родились и выросли в независимой Украине и не знают СССР.

      "Эти люди – новые, настоящие граждане независимой Украины – четко продемонстрировали свое нежелание жить под властью постсоветских элит во главе с советскими лидерами", – добавил Никита Потураев.

      blog_ava
      Второй тур выборов президента-2019: как проголосовать не по месту регистрации
      сегодня
      38876
      Теги: Владимир Зеленский Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Феномен Смешко: за кого неожиданно проголосовали 6% украинцев
      сегодня , 18:01 Феномен Смешко: за кого неожиданно проголосовали 6% украинцев
      Євгенія Мазур 890
      Зеленский и Порошенко выходят во второй тур – согласны ли вы с результатами?
      ОПРОС
      31 марта , 20:42 Зеленский и Порошенко выходят во второй тур – согласны ли вы с результатами?
      3838
      Второй тур выборов президента-2019: как проголосовать не по месту регистрации
      сегодня , 17:46 Второй тур выборов президента-2019: как проголосовать не по месту регистрации
      Інна Жолобович 38874
      Виборчий післясмак та ймовірні майбутні сценарії для України
      сегодня , 17:00 Виборчий післясмак та ймовірні майбутні сценарії для України
      Анастасія Кримова 3599
      Зеленский – это Кучма, Ющенко и Порошенко-2019
      сегодня , 16:50 Зеленский – это Кучма, Ющенко и Порошенко-2019
      Блог Медіа 3091
      Шпион, выйди вон: названы главные лоббисты "Кернел" в парламенте
       29 ноября 2017 , 19:17
      Военное положение в Украине: что оно означает
       29 ноября 2018 , 22:44 1
      Главные новости 13 января: пожар на химзаводе в Калуше, задержание похитителей мужчины в Киеве
      13 января , 22:19
      Сегодня именно на Донбассе и в Крыму решается, будет ли мир в Европе, – Семенуха
       1 декабря 2016 , 15:28
      Политики не решают экологические проблемы, но получают поддержку избирателей через них, – Борейк
       22 февраля , 14:18
      Валентин Наливайченко: Иван Франко заслуживает полноценный музей и достойный памятник в Киеве
       7 марта , 17:53
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук