Сайт 24 канала пообщался с Лесей, которая уехала в Прагу из Киева. Девушка рассказала нам, как искала работу, жилье, учила язык и пыталась адаптироваться в новой для себя роли эмигрантки. Дальше – прямой язык.

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Мой муж вышел на вокзале во Львове, сказал, что хочет присоединиться к ТРО

В Киеве в первый день войны, когда мы смотрели укрытие на Оболони, там, где мы жили, муж перешел на другую сторону дороги, и в этот же момент российский бомбардировщик пролетел над нами очень низко, муж кричит: "Беги!". У меня был шок и онемение, тогда самолет не бросил бомбу, но это была лотерея. Теперь на самолеты у меня нездоровая и неадекватная реакция. Появился инстинктивный страх самолетов, хотя раньше много летала и путешествовала. Тогда мы побежали к метро и ночевали там. Ощущение этого ужаса и пустоты нереально обрисовать.

Вечером 25 февраля из Киева мы с моим мужем поехали на поезде во Львов, у нас не было билетов, мы просто стояли в метро и не знали, что нам делать, куда ехать, куда бежать. Потом кто-то из знакомых мужа написал ему, что у него есть билеты, но уехать не сможет, поэтому предложил их просто подарить нам. Мы взяли эти билеты, как невероятный подарок, приехали на вокзал. Там была тьма народа: на платформах, на перроне. Люди были агрессивны, потому что все хотели влезть на эти поезда, а мест не хватало – это было что-то страшное.

Первая ночь в хранилище в подвале и в метро / Фото предоставлены сайту 24 канала:

Мы подошли к вагону, показали проводнице эти билеты, но они были на чужое имя. Проводница сказала, что посадят всех по максимуму, даже тех, у кого вообще нет билетов. В купе, рассчитанном на двух человек, нас сидело шестеро, люди лежали на полу, там были дети, животные, собаки и кошки в переносках и клетках – вагон был просто набит битком. Все были испуганы и хотели уехать.

Мой муж вышел на вокзале во Львове – сказал, что хочет присоединиться к территориальной обороне. Сам он не военный и оружие никогда в жизни в руках не держал. Мне было трудно с этим согласиться, но это было его решение, потому я его приняла. Я вышла в Будапеште, там меня забрал троюродный брат мужа и отвез в Прагу.

Почему Прага? Так как брат мужа с семьей там уже проживает 5 лет, они хорошо знают чешский язык, имеют работу и т.д. То есть я ехала туда, потому что понимала, что в первое время они смогут мне помочь и подсказать, что-то по работе, потому что ехать в никуда – страшно.

Вообще в этом поезде из Киева в Будапешт я ехала часов 10. В каком-то пограничном городке нас высадили и сказали пересесть на другой поезд, который идет в Будапешт. Я была с одним рюкзаком, пересела туда, проводник этого венгерского поезда уже сказал, что мы должны заплатить за билеты и их не интересовало, убегаем ли мы от войны или нет.

Это немного о солидарности Венгрии. В вагоне сидел мужчина, венгр, он посмотрел на нас – было видно, что с нами что-то не так: испуганные глаза, грязная одежда, паника. Этот человек подошел и отдал нам всю свою еду, там были какие-то шоколадки, творожки, соки. Сказал, что он сочувствует Украине, это было очень трогательно.

Из Будапешта мы пять часов ехали в Прагу. Я вообще не хотела этой временной миграции. По пути во Львов я пыталась убедить своего мужа, что лучше, если я останусь где-то во Львовской области. Но он убедил меня, что ему будет спокойнее, если я буду в безопасности. Это было сложное решение. Муж забрал с собой нашего кота, потому что у нас не было на него никаких документов, и я боялась, что на границе нас не пропустят. Мы эту кошку взяли из приюта два года назад, переживали за ее моральное состояние. Но нам повезло – наша кошка Альба глуха и она не слышала всех взрывов, но она все равно была напугана.

Пересекать границу мне было не сложно, мы стояли час всего, посмотрели наши паспорта, сумки не смотрели. Никаких трудностей с пересечением границы не было, можно сказать, что повезло.

Поезд в новую жизнь и возвращение мужчины с кошкой в Киев / Фото предоставлены сайту 24 канала:

Сначала было очень тяжело, будто ты в каком-то аквариуме

Я не была в центрах помощи беженцам, потому что сразу поехала к родственникам. Там я три недели жила в гостиной, помогала готовить, нянчить их маленького ребенка, пыталась что-то для них сделать.

Поиски работы и жилья – это сложная тема. Я понимала, что не могу у них оставаться вечно, поэтому на второй же день моего приезда мы пошли в миграционный центр, родственники помогли мне заполнить на чешском необходимые документы и я получила визу толерантности – это вклейка в паспорте, достаточно большая, с моими данными, фотографиями . Она действует один год, получила я ее буквально через два часа. Первое слово, которое я выучила на чешском, это было valka – война. Ибо нужно было указать причину приезда. Также я получила медицинское страхование от государства сроком год. Консультация врача здесь бесплатная, но лекарство нужно покупать за свой счет.

В Чехии предусмотрена помощь – 5 тысяч крон (6530 гривен) единовременной выплаты, но это для тех, кто не трудоустроен. Когда я поняла, что могу получить эту помощь, я уже была трудоустроена, поэтому я ее не получила. Я получила карточку в чешском Райффайзене, тогда он давал всем украинцам по 2,5 тысяч крон как помощь за регистрацию в их банке. И эта карта стала моей зарплатой.

Общественный транспорт для украинцев здесь бесплатный – ты должен показать паспорт и визу и все. Это большая поддержка, потому что он здесь недешевый. Но проезд в междугородных поездах нужно оплачивать.

Украинские флаги в Праге / Фото предоставлены сайту 24 канала:

Мои друзья спрашивали по всем своим знакомым, есть ли какие-нибудь вакансии. Чешского я не знаю. Знаю украинский, русский, английский, потому что я учительница английского и французский. Пригодилось знание именно английского. На LinkedIn знакомые моих друзей запостили мое резюме и дали свои рекомендации, там есть рекомендации от моих предыдущих работодателей.

Работу также искала на разных сайтах, у меня было около десяти разных собеседований на разные позиции: ассистентка генерального директора, исполнительная ассистентка, координатор проектов, ивент-менеджер. Везде требуется хорошее знание чешского языка, и это было большой проблемой, когда ты не понимаешь ни слова. Именно поэтому я упустила много хороших вакансий.

Мне позвонили из компании Coca-Cola, сказали, что видели мое резюме на LinkedIn, поэтому именно он мне помог. Меня пригласили на онлайн-беседу, у меня было несколько этапов и меня взяли на работу. Я пообещала, что выучу чешский, потому что в чешскоязычной среде трудно находиться, когда ты вообще не понимаешь язык. Также я пообещала, что буду работать долгосрочно – не менее 1 года. Я уже почти месяц здесь работаю как ассистентка генерального директора, пока даже трудно поверить в это.

Чешский изучаю с учителем онлайн два-три раза в неделю. Преподавательница – украинка, она свободно владеет чешским и хорошо объясняет мне украинский. Я уже почти два месяца в Праге и на 80% понимаю, о чем говорят люди. Правда, ответить могу не всегда – у меня пока достаточно ограниченный набор слов, но общаться на минимальном уровне я могу. Потому что сначала было очень тяжело, будто ты в каком-то аквариуме, где все понимают, а ты – нет.

Пропуск с новой работы / Фото предоставлены сайту 24 канала

На работе мой директор – румын, он говорит только на английском, но другие коллеги говорят по-чешски. Коллеги очень дружелюбны. К Украине и нашей ситуации все относятся с большим сочувствием и сама компания максимально помогает. Многие сотрудники компании Coca-Cola из Киева приехали сюда, им помогают искать жилье, подбирать подходящие работы, покупают одежду, лекарства – делают все.

Война в Украине – одна из основных тем для разговоров. Но чехи не только говорят, но действительно делают. Я чувствую их поддержку, меня уже сто раз спросили, нужна ли мне помощь, какие вещи, одежда, посуда. Украинские флаги здесь по всему городу и чехам я очень благодарна за все, что они делают. Офис у меня прекрасный – отдельный кабинет с отличным оборудованием. Условия такие же, как у меня в Киеве, я долгое время работала ассистенткой генеральных директоров фармацевтических корпораций, также я долгое время была личной ассистенткой Евгения Клопотенко, известного шефа.

Есть масса подводных камней, которые не дают просто взять и снять жилье.

Относительно жилья – мой коллега из компании Coca-Cola живет рядом с офисом и согласилась предоставить мне детскую комнату, чтобы временно пожить. Это совершенно бесплатно, пока я получу хотя бы первую заработную плату и смогу найти себе какое-то жилье. Потому я переехала туда, 7 минут пешком и я в офисе. Семья у них отличная – искренние, открытые. У нас происходит постоянный культурный обмен: я им готовлю что-нибудь из украинской кухни, они мне из чешской, рассказываем друг другу о своих культурах.

Жилье искала на Bezrealitky – это популярный здесь сайт. Что касается условий аренды: нужно заплатить за первый и последний месяц, заплатить депозит, который тебе вернут в конце аренды, если ты ничего не испортишь, и ты должен заплатить комиссию риелтору. Потому первая сумма, которую нужно внести – просто астрономическая. Это сложно и многие мои знакомые, приехавшие в Чехию, столкнулись с этим. Нужно использовать все свои связи, спрашивать всех знакомых, потому что через сайты найти это сложно.

Украинский борщ, которым Леся угощала чехов / Фото предоставлены сайту 24 канала

Владельцам квартир нужно давать гарантии, что ты сможешь платить. Ибо то, что ты украинец и беженец, для них не выглядит так, что ты человек, который сможет долгое время платить аренду.

Есть масса подводных камешков, которые не дают просто взять и снять жилье. Многие квартиры сдаются без мебели, то есть они абсолютно пусты, то ты должен купить всю эту мебель, а это довольно дорого. Потому я искала только жилье с мебелью. Но жилье нашла себе через друзей – это хороший дом, но на краю города, за ним только поле. Но мне это подошло, потому что только три автобусные остановки в мой офис. Поэтому собираюсь переехать, буду жить сама – в небольшой однокомнатной квартире.

Психологически тяжело то, что я одна, без мужа. Мы никогда не расставались так надолго. Мы познакомились, страшно сказать, еще в детском саду, всю жизнь были друзьями, и вот уже четыре года, как мы женаты. Детей у нас нет, но есть кошка. И вот эта разлука психологически очень тяжелая, но я понимаю, что некоторое время должна поработать здесь, потому что так нужно.

В Киеве у нас есть собственная квартира, но она в ипотеке и за нее нужно платить, потому обстоятельства только усложняются. А возможности поехать назад пока нет, даже если завтра закончится война, я не смогу вернуться назад, потому что у меня есть обязательства и контракт здесь. Зарплата позволяет арендовать квартиру, покрывать свои жизненные нужды, хотя нельзя сказать, что она очень большая, но вполне достаточная для проживания.

Чехи очень помогают украинцам / Фото предоставлены сайту 24 канала:

Если учесть, что многие украинцы вообще за границей не работают по профессиям, то у меня такая же работа, как в Киеве. Я считаю, что мне повезло, да еще и достойная оплата труда. Но я верю, что этот год пройдет и я поеду в Киев, в свою семью, потому что очень хочется вернуться к своей жизни, украденной жизни.

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