Об этом в эфире 24 канала заявил российский публицист Андрей Пионтковский. Он не удивлен происходящим в российском информационном пространстве.

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"Первыми нужно судить даже не генералов, а пропагандистов" , – отметил российский публицист.

Пионтковский объяснил, что российское телевидение – это ужасающий идеологический и психологический процесс. Это давление на людей, которого раньше не было в истории.

Он напомнил, что Адольф Гитлер использовал свою пропаганду среди немецкого народа по радио. Однако ничего подобного происходящему с пропагандой в России в Германии не было.

Более половины населения России подверглись абсолютной фашистской пропаганде. Телевидение – это страшная сила,

– подчеркнул он.