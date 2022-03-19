В ГСЧС говорят, что Патрон работает вместе с черниговскими пиротехниками. Они называют собаку талисманом.

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Новости от Патрона! Наша воинственная собачка – талисман черниговских пиротехников продолжает нести службу,

– говорят в ГСЧС.

Спасатели сообщили, что с начала войны он вместе с саперами обезвредил около 90 взрывоопасных предметов. Спасатели поблагодарили Патрона.

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