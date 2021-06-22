Также дискриминация возможна и в отношении тех, кто отказался от прививки. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

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"Реальность такова, что дискриминация неизбежно наступит. Люди без иммунитета не смогут работать на всех участках. Это невозможно, это будет представлять угрозу для окружающих", – заявил Песков.

По его словам, лица без иммунитета будут попадать в худшее положение, чем те граждане, которые его будут иметь. Отметим, что таким заявлением пресс-секретарь Путина отреагировал на слова Татьяны Москальковой.

Что сказала Москалькова

Ранее уполномоченная по правам человека в России Москалькова сообщила, что получает много жалоб о дискриминации от людей, которые не сделали прививку от коронавируса.

Также она считает, что принуждение к вакцинации порождает массовый психоз. По ее словам, несмотря на то, что идея вакцинации является правильной, но такое стимулирование – это "нечестная игра, нечестная акция".

В то же время угрозы в отношении тех, кто не может вакцинироваться из-за медицинских показаний, как считает Москалькова, могут рассматриваться как нарушение прав человека.

Отметим! Еще 16 июня Песков заявлял, что российские власти не планируют вводить обязательную вакцинацию от COVID-19.

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