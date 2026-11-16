Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

Adv

популярные видео

Что заявили в Кремле о продолжении войны?

Россия не собирается давать Украине передышку для восстановления сил и не заинтересована во временном перемирии. Вместо этого в Кремле заявляют, что стремятся к якобы "миру на века".

Такую позицию озвучил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, так называемая "специальная военная операция" будет продолжаться, а переговорный процесс должен привести к желаемому для Москвы результату.

Он также заявил, что Россия не даст Киеву возможности передохнуть и "залечить раны".

Отдельно Песков высказался о позиции европейских стран. Он отметил, что хотел бы услышать от самих европейцев, насколько их позиция может способствовать мирному процессу в отношении Украины. В то же время пресс-секретарь Кремля заявил, что европейские заявления якобы свидетельствуют о нежелании содействовать урегулированию войны.

Реклама

В Кремле прокомментировали повреждения Крымского моста

Во время беседы с журналистами Дмитрий Песков также прокомментировал последствия атаки на Крымский мост. Он отметил, что точные данные должно обнародовать Министерство транспорта России, однако назвал разрушения незначительными.

Чиновник добавил, что российские зенитные комплексы работают достаточно эффективно. В то же время пресс-секретарь российского диктатора признал уязвимость инфраструктуры, констатировав, что во время массированных ударов ни одна противовоздушная оборона не может обеспечить стопроцентную защиту.

Напомним, 30 октября Дмитрий Песков уже заявлял, что Россия выступает против прекращения огня, поскольку оно якобы дало бы Украине возможность передохнуть. В Кремле тогда подчеркнули, что подготовка к переговорам не предусматривает обязательств по ограничению боевых действий.