Он решил это сделать на фоне решения иностранных посольств продолжать работу в Киеве, несмотря на угрозы Кремля. Пропагандистские российские СМИ цитируют приспешника Путина.

Что сказал пресс-секретарь Кремля об атаках

Песков заявил, что российская армия "продолжит свою работу" по Киеву.

Наши МИД и Министерство обороны неоднократно выступали с заявлениями. Российские военные продолжат свою работу независимо от решения стран о работе их посольств в Киеве,

– цинично заявил россиянин.

Он добавил, что российские удары – это якобы "отплата" за расширение Украиной перечня целей для ударов по объектам "мирной экономики" России. Но о том, что именно российские войска регулярно наносят удары по гражданской и энергетической инфраструктуре Украины, пресс-секретарь Путина промолчал.

Именно Киев пошел на расширение перечня целей в мирной экономике. То, что делают наши военные, – это отмщение. Украина должна заплатить цену,

– цитируют Пескова российские СМИ.

К слову, как ранее заявлял Песков, России известна инициатива Турции и ООН по возможным переговорам о прекращении огня в Черном море. Однако пока якобы "никакой конкретики" по этой инициативе нет.

Он также утверждал, что Украина якобы не демонстрирует готовности к "комплексным договоренностям".