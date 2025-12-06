Дважды становился на защиту государства: на фронте погиб пулеметчик со Львовщины

Российская военная агрессия продолжает уносить жизни отважных защитников Украины. На фронте Запорожской области из-за вражеского обстрела погиб пулеметчик из Львовской области Петр Годило.

Военный, который сначала вступил в Силы обороны как доброволец, а затем был повторно мобилизован, навсегда останется в 43-летнем возрасте. Трагическую весть сообщили в Дрогобычском городском совете, передает 24 Канал.

Смотрите также Ее живой смех помнили все: погибла представительница фонда "Вернись живым" Анастасия Атаманюк

Кем был павший воин при жизни?

Петр Годило родился 15 апреля 1982 года в Дрогобыче. Он учился в местной школе №15, после чего закончил ПТУ №19, где получил специальность строителя. Закончив обучение, работал в ремонтных бригадах.

В начале полномасштабной агрессии России мужчина самостоятельно принял решение вступить в Вооруженные силы Украины. Около года он провел на передовых участках фронта.

В 2025 году жителя Львовщины повторно мобилизовали. Так, с мая он снова стал в ряды защитников. Служил пулеметчиком 1-го пехотного отделения 2-го пехотного взвода 2-й роты пехотного батальона в/ч А7400.

Как погиб Петр Годило?

24 ноября 2025 года он выполнял боевую миссию вблизи Гуляйполя Запорожской области. Во время атаки вражеских FPV-дронов воин получил смертельные ранения.

У погибшего Героя остались мать, сестра и сын. Родные находятся в большом трауре. Петра будут помнить как хорошего, искреннего и человечного человека.

24 Канал выражает соболезнования родным и близким павшего воина. Вечная память и уважение защитнику!

Украина потеряла их на фронте