Двічі ставав на захист держави: на фронті загинув кулеметник із Львівщини

Російська воєнна агресія продовжує забирати життя відважних захисників України. На фронті Запорізької області через ворожий обстріл загинув кулеметник із Львівської області Петро Годило.

Військовий, який спочатку вступив до Сил оборони як доброволець, а згодом був повторно мобілізований, назавжди залишиться у 43-річному віці. Трагічну звістку повідомили в Дрогобицькій міській раді, передає 24 Канал.

Ким був полеглий воїн за життя?

Петро Годило народився 15 квітня 1982 року в Дрогобичі. Він навчався у місцевій школі №15, після чого закінчив ПТУ №19, де здобув спеціальність будівельника. Закінчивши навчання, працював у ремонтних бригадах.

На початку повномасштабної агресії Росії чоловік самостійно прийняв рішення вступити до Збройних сил України. Близько року він провів на передових ділянках фронту.

У 2025 році мешканця Львівщини повторно мобілізували. Так, із травня він знову став до лав оборонців. Служив кулеметником 1-го піхотного відділення 2-го піхотного взводу 2-ї роти піхотного батальйону в/ч А7400.

Як загинув Петро Годило?

24 листопада 2025 року він виконував бойову місію поблизу Гуляйполя Запорізької області. Під час атаки ворожих FPV-дронів воїн отримав смертельні поранення.

У загиблого Героя залишилися мати, сестра та син. Рідні перебувають у великій жалобі. Петра пам'ятатимуть як добру, щиру та людяну людину.

24 Канал висловлює співчуття рідним та близьким полеглого воїна. Вічна пам'ять і шана захиснику!

