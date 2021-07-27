Спор возник 27 июля во время форума "Украина 30". Дискуссия политиков была довольно резкой.

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Почему политики поссорились

Кульпа пытался доказать, что президент или премьер-министр Украины не имеют полномочий, чтобы снимать конституционных министров с их постов. В ответ на это Милованов заявил, что польский политик просто не знает, как работает Конституция Украины.

Впоследствии бывший министр труда Польши записал видео, чтобы избежать манипуляций и показать вырезку записи с форума, где они спорили с Миловановым. Кульпа добавил, что тогда у него не было возможности ответить советнику руководителя ОП.

Я предлагаю, если господин Милованов найдет в тексте Конституции Украины полномочия для президента или для премьер-министра снимать конституционных министров с их должностей, мы вместе с друзьями из института будущего сложимся и выплатим миллион гривен прямо в украинский бюджет,

– заявил Кульпа.

Между тем, если Милованов не найдет это в тексте Конституции Украины, Кульпа предложил ему вернуть в бюджет деньги, заработанные на консультациях и анализах в 2021 году.

Что известно о Петре Кульпе? Это директор программы "Школа министров" в Киевской школе государственного управления имени Сергея Нежного, аудитор, юридический советник департамента стратегии Высшего органа аудита Польши, бывший министр труда, заместитель министра экономики Польши.

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