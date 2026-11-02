Нацгвардия будет сообщать о пострадавших и ходе проверки события под Киевом

Об этом сообщили в НГУ.

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Что говорят в НГУ?

Правоохранительные органы привлечены к выяснению всех обстоятельств инцидента и проведению независимой правовой оценки событий под Киевом.

Главная задача – установить реальные обстоятельства и определить, имеются ли нарушения в ситуации, сложившейся на Петропавловской Борщаговке… Если будут установлены нарушения, виновные понесут ответственность по закону– заявили в Национальной гвардии Украины.

Также там заверили, что некоторым родственникам и представителям общественности уже предоставили доступ в помещение, поэтому они имели возможность лично пообщаться с теми, кто находится внутри.

Информацию о состоянии пострадавших и ходе проверки будем публиковать регулярно. На данный момент дополнительных обращений за медицинской помощью не поступало– добавили в НГУ.

Напомним, ранее сообщалось, что в Петропавловскую Борщаговку прибыли представители Офиса военного омбудсмена вместе с командованием Национальной гвардии Украины. Они отметили, что все военнослужащие находятся в безопасности и получают необходимую помощь.