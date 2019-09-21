Под Одессой в ДТП погибли 9 человек: жуткие фото, видео (18+)

Под Одессой в результате жуткой аварии с участием грузовика и переполненной маршрутки погибли девять человек.

Авария случилась около 14 часов в Овидиопольском районе между селами Новая Долина и Прилиманское.

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На место сразу прибыли спасатели, которым пришлось извлекать погибших и пострадавших пассажиров из маршрутки с помощью гидравлических инструментов.

В результате столкновения переполненной людьми маршрутки, которая следовала в Одессу, и грузовики, которые возвращалась из областного центра, предварительно погибли девять человек,

– рассказали в полиции.



Смертельное ДТП на одесской трассе / фото с фейсбука



В ДТП на одесской трассе погибли 9 человек



Под Одессой в ДТП погибли 9 человек: видео 18+ (Любовь Гордиевская)

Смертельное ДТП под Одессой: видео 18+ (Любовь Гордиевская)

Сейчас правоохранители устанавливают количество пострадавших и причины аварии.

Из-за ДТП полиция открыла уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть нескольких человек.



Жуткое ДТП в Одесской области

Из-за смертельного столкновения на одесской трассе образовались незначительные пробки в обе стороны.

Смертельное ДТП на одесской трассе: видео 18+ (Любовь Гордиевская)

Смотрите видео с места ужасного ДТП (жертвы)