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      ДТП НА ОДЕССКОЙ ТРАССЕ АЛЕКСЕЙ БЕЛЬКО ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ

      Под Одессой в ДТП погибли 9 человек: жуткие фото, видео (18+)

      674 Читати новину українською
      ДТП под Одессой – в аварии погибли 9 человек: фото, видео
      Смертельное ДТП под Одессой / cripo.com.ua

      Под Одессой в результате жуткой аварии с участием грузовика и переполненной маршрутки погибли девять человек.

      Авария случилась около 14 часов в Овидиопольском районе между селами Новая Долина и Прилиманское.

      Читайте также: Ужасная авария в Одесской области: столкнулись фура и маршрутка, минимум – 9 погибших

      На место сразу прибыли спасатели, которым пришлось извлекать погибших и пострадавших пассажиров из маршрутки с помощью гидравлических инструментов.

      В результате столкновения переполненной людьми маршрутки, которая следовала в Одессу, и грузовики, которые возвращалась из областного центра, предварительно погибли девять человек,
      – рассказали в полиции.


      Смертельное ДТП на одесской трассе / фото с фейсбука


      В ДТП на одесской трассе погибли 9 человек
       

      Под Одессой в ДТП погибли 9 человек: видео 18+ (Любовь Гордиевская)

       

       

      Смертельное ДТП под Одессой: видео 18+ (Любовь Гордиевская)

       

       

      Сейчас правоохранители устанавливают количество пострадавших и причины аварии.

      Из-за ДТП полиция открыла уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть нескольких человек.


      Жуткое ДТП в Одесской области

      Из-за смертельного столкновения на одесской трассе образовались незначительные пробки в обе стороны.

      Смертельное ДТП на одесской трассе: видео 18+ (Любовь Гордиевская)

       

      Смотрите видео с места ужасного ДТП (жертвы)

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      Теги: Новости Одессы Новости Украины Жертвы Полиция ДТП на одесской трассе
      Источник: 24 канал
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