Бывший приспешник Виктора Януковича Сергей Кивалов находится далеко за пределами Украины. Ему удалось сбежать перед началом войны.

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Кивалов в ОАЭ

Как сообщил журналист Михаил Ткач, 67-летний Кивалов на прошлой неделе засветился в Four Season Jumeirah – гостинице в Дубае.

Как стало известно, бывший глава ЦИК, пытавшийся сфальсифицировать результаты выборов в 2004 году, покинул Украину 22 февраля. Он был замечен в Борисполе при посадке на рейс "Киев – Лондон".

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