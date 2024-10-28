Об этом пилот Виктор рассказал начальнику службы связей с общественностью Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрию Игнату. В конце концов летчик смог выжить и даже вернуться в строй в работу с авиацией.

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Почему один из вылетов Виктора мог стать для него последним

Виктор рассказал, что он и его побратим летели группой самолетов после того, как хорошо отработали фугасными авиационными бомбами по врагу. Летчик-штурман развернулся и должен был лететь на оперативный аэродром, но впоследствии с земли сообщили, что по самолетам россияне пускают ракеты.

Мы сделали все, что могли, чтобы спасти машину, до последнего, как говорится, пытались убежать от них. Но шансы таяли. Ближе к побережью – почувствовали удар, но продолжили тянуть борт к суше,

– сказал Виктор.

Пилот Су-24 отметил, что, пересекая береговую линию в Одесской области, он и его собратья полностью потеряли управление. Поэтому выход оставался только один – катапульта.

"Су-24 спроектирован так, что после отстрела фонаря, первым срабатывает пиропатрон катапульты штурмана, за полторы секунды – летчика. И, поверьте, иногда те полторы секунды стоят жизни..." – подчеркнул штурман.

Он также рассказал, что в тот раз его командир выжил, служит, однако вернуться к летной работе уже не смог. По словам Виктора, любое катапультирование – это травма для организма, в меньшей или большей степени. Он же после реабилитации снова вернулся к боевой работе.