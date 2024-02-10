Рыков говорит о любви, о тех, кого можно считать воинами, кроме Сил обороны, рассказывает о красоте родной земли. Запись выложили в инстаграм Ростислав Лазаренко – побратим Рыкова, проект Varta Project, который пишет о военных, и продюсер Varta Project Евгений Брукс. Именно Лазаренко сообщил о гибели Рыкова.

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Погибший летчик Рыков – о том, что такое война

Война для меня сейчас – это защита моих родных. Даже не только моих родных, но и всего народа Украины,

– сказал он.

Рыков добавил: в последнее время летал низко, но если подняться чуть выше – Украина настолько красива, что нельзя оторвать взгляд от пейзажа.

"Меня поражают некоторые люди, которые вблизи линии фронта убирают пшеницу комбайнами, чтобы прокормить людей. Я понимаю, что они также воины", – признался Рыков.

Далее пилот рассказал, что такое любовь.

Любовь – это то, чего ты хочешь, что получаешь, но тебе никогда не хватает этого. Все мало и мало,

– тихо говорит Рыков.

В конце записи он смеется и говорит, что у него есть жена и самолет.

Впрочем, послушайте его сами. Этот человек погиб за нас с вами во время боевого вылета, поэтому уделите минутку внимания, чтобы узнать, что он думал, чем он дышал, что любил. Украина ежедневно хоронит своих дочерей и сыновей, мы должны помнить о людях, которые отдали жизнь за нашу свободу!

Погибший пилот Рыков говорит о войне, красоте Украины и любви: слушайте аудио

Обратите внимание! Летчику было всего 30, он совершил 385 боевых вылетов. У него остались жена и маленькая дочь, которых он уже никогда не сможет обнять. Вы можете помочь семье Владислава Рыкова по этой ссылке. Сумма уже почти собрана – надо только добавить немного от себя.