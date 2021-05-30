Сернивка рассказала, что "вчера была на экскурсии в PinchukArtCentre". Журналистка призналась, что "это всегда было что-то, что способно пощекотать воображение, а иногда и нервы, что-то загадочное и недоступное".

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Журналистка отметила, что "там не было невидимых скульптур или невидимых картин (и на том спасибо), но кое-что я лучше бы не видела, точнее, не слышала".

Сернивка заметила: "работы я не критикую, потому что не имею такого права. Пользуюсь принципом "Сначала сам создай, а потом критиковать не захочется". У меня вопрос в другом".

PinchukArtCentre, как на седьмом году войны можно говорить, что у нас гражданская война, а на замечания отвечать в стиле "какая разница"?!!! Как?! Рассказывая о "памятнике гражданским войнам" координатор-экскурсовод назвал и войну на Востоке Украины гражданской,

– отметила журналистка.

Сернивка заявила, что "сначала думала, мне показалось, никто не возражал". Однако не послышалось.

"На мое замечание, что у нас не гражданская война, экскурсовод вопросительно ответил "российско-украинская?" "Да, российско-украинская! Есть сомнения?! ", – поинтересовалась я, но этот вопрос остался без ответа", – отметила Сернивка.

Кроме того, свой пост журналистка проиллюстрировала фрагментом экспозиции: чашки, "найденные" в жилом доме, в который попал снаряд на Донбассе".

Ответ PinchukArtCentre

В PinchukArtCentre поблагодарили журналистку за то, что она обратила внимание на эту ситуацию. В художественном центре отметили, что для них было "очень важно в ней разобраться".

"Сейчас хотим сказать, что произошло недоразумение. Наш коллега, координатор по взаимодействию с посетителями, на экскурсии рассказывал о том, что как революция 1917 года привела к гражданской войне, так же и революция 2014 года привела к войне, но в этом случае к российско-украинской", – говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, во время экскурсии "революция 1917 года была упомянута в контексте работы Никиты Кадана "Победа".

Она "является авторской реконструкцией "Памятника 3 революциям: 1825, 1905, 1917 годов" харьковского художника периода авангарда Василия Ермилова, которую Никита Кадан завершает найденными на прифронтовом Донбассе чашками в расплавленном стекле из дома, сожженного в результате артиллерийского огня".

"PinchukArtCentre нет никаких сомнений в том, что с 2014 года на востоке Украины происходит именно российско-украинская война, и эту тему мы неоднократно поднимали в наших выставках", – отметили в художественном центре.

Обратите внимание! PinchukArtCentre основали в 2006 году. Художественный центр позиционирует себя как один из крупнейших и динамичных частных центров современного искусства в Центральной и Восточной Европе.