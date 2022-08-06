русский диктатор владимир путин очень болезненно пережил распад СССР. Ему удалось воспроизвести нацию рабов в своей стране, но сама мысль, что рядом живут свободные цивилизованные люди, у которых нет к нему ни капли страха, не дает ему спокойно жить.

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Война против Украины – это месть за распад советского союза

российский оппозиционный политолог и публицист Андрей Пионтковский считает, что фразу "после войны" можно понимать лишь в одном смысле: "после победы Украины, а также США и Великобритании как наиболее принципиальных союзников над россией". Это единственный сценарий, который может означать реальное завершение войны.

По его мнению, путин бросил вызов всему Западу, но опасается прямого столкновения, в котором у него нет шансов выстоять. Впрочем, при любом развитии событий русского диктатора ожидает такая же участь, как Гитлера.

"Третьей мировой" я считаю Холодную войну, в результате которой распался СССР. путин развязал "четвертую мировую" в надежде отомстить за это, как Гитлер хотел отомстить за поражение в Первой. путина ждет такой же финал, как и Гитлера,

– убежден Пионтковский.

Также он добавил, что после крупных войн меняется структура глобальной безопасности и других процессов, и создателями перемен являются государства-победители. Пионтковский убежден, что в этот раз в этих странах будут Украина, США и Великобритания.

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