Роспись украинской писанки имеет более 100 символических рисунков. 24 Канал рассказывает, об их значении подробнее.

Смотрите также Украинские традиции на Пасху: главные обряды и запреты праздника

Цветовая гамма и символизм

В писанкарстве красный цвет – отражение радости, жизни и любви, желтый – это Луна, звезды и урожай.

Зеленый – богатство и буйство растительного мира, голубой – чистое небо и здоровье. Охра – это матушка-земля, а черный с белым – уважение к умершим родственникам и их душам.

Разнообразие орнаментов

Различные регионы имеют свои традиции и значения, а еще со временем они вносили свои коррективы в эту традицию и передавали знания от поколения к поколению.

Интересно. Основные орнаменты, используемых для изготовления писанок: Солнце, крест, звезда, цветы, ветка, спираль, дерево жизни.

Что означают символы на писанке

Солнце – один из самых популярных видов орнамента, он символизирует свет и новую жизнь.

Крест – четыре направления, времени года или стороны света. Правда, в христианстве – это символ страданий, веры и воскресения.

Звезда – является символом солнца и утренней зари. Узор означает любовь. Ранее наши предки таким образом признавались в любви. Считалось, если вам подарили писанку со звездами – человек имеет к вам чувства.

Сварга (ломаный крест) – символизирует добро и защиту от темных сил.

Бесконечник или кривулька – знак воды. Будучи необходимой для всего живого, вода одновременно могла быть злой и неумолимой во время весеннего половодья.

Конь – образ бесстрашного прорицателя веры, неудержимого, готового к самопожертвованию.

Птица – символизирует зарождение жизни, плодородие, достаток, является символом Вознесения к Богу.