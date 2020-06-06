Ответить на вопрос, как живут пенсионеры в временно оккупированном Луганске невозможно несколькими словами. Как, наверное, и не рассказать вкратце о жизни здесь в целом.

Совершенно неожиданно узнала, что моя тетя продала свой значок мастера спорта вместе с сопроводительными документами. О пьющем человеке можно было бы сказать, что он пропил свои былые заслуги, но тетя не пьет, она просто проела его.

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Мифы о пенсионерах

Бытует мнение, что местные пенсионеры самые богатые люди, элита местного общества, потому что им доступны две пенсии. Собственно, это один из самых распространенных мифов здесь. Но как о любом человеке, о любой семье, так и о местном пенсионере сказать однозначно невозможно. Здесь дело даже не в деньгах, а в характере, привычках, укладе жизни, воспитании, уровне общей культуры пожилого человека. Есть те, кто живет на одну местную пенсию, но выглядит опрятно, и ведет свое хозяйство исходя из уровня своих доходов, но никак при этом не вызывая жалости.

Есть и те, кто умудряется с двух пенсий откладывать на летнее оздоровление себе и внукам на море. Но очень много и тех, кто живет впроголодь, не имея ни одной лишней копейки, едва сводя концы с концами. Глядя на таких, заподозрить их в том мифическом богатстве обладателей двух пенсий никак невозможно – одежда старая, еда сегодня на сегодня, все вещи в лучшем случае из комиссионных магазинов, а чаще просто из старых еще довоенных запасов. Очень распространена ситуация, когда обе пенсии уходят на содержание неработающих детей и внуков. Ситуация очень удобная для детей: старикам уже много не нужно, а они и не возражают, что их откровенно используют для содержания всей семьи.

Как дети вспомнили о старых родителях

Особенное везение, если старик имеет какие-то заслуги вроде шахтерского стажа или военной пенсии. С таких доходов обычно безбедно живут всей семьей, а самого старика до границы с Украиной несут едва ли не на руках – их долгая жизнь гарантирует сытость всей семьи. Мне доводилось видеть, когда дети встречали стариков прямо у Станичанского моста не столько от большой любви, сколько из страха потерять их в самом прямом смысле. Конечно, на прямые вопросы никто не сознается, что это не сыновья любовь, но по факту все так и есть – деньги отбирают не только пьющие и неблагополучные дети, но и живущие вместе с пенсионерами представители младшего поколения: вести совместное хозяйство, покупать продукты, тратить деньги себя.

Так вышло, что именно из-за двух пенсий пенсионеры оказались самыми состоятельными в оккупации. Ни медсестры, ни врачи, ни учителя допенсионного возраста не могут похвалиться тем, что им хватает их доходов. И если в семье живут несколько поколений вместе, совместных доходов им будет хватать на вполне скромную жизнь. Если же пенсионер еще и работает, можно говорить о том, что в этом доме будет ремонт, летний отдых и даже оздоровление в санатории в межсезонье.

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Хотя очень часто ту самую заветную пенсию просто пропивают неблагополучные дети и внуки, а сами пенсионеры едва сводят концы с концами. В случае с моей тетей, ее состояние здоровья не позволяет ей пускаться во все тяжкие с оформлением двух пенсий, а той одной местной пенсии ей не хватает даже не половину месяца. Поэтому все, что можно продать, она продала, хотя противилась этому долго, едва сводя концы с концами. Продать свой значок мастера спорта, она колебалась год, а после устала голодать. И на таких как она сейчас очень легко наживаются нечистые на руку, сколачивая свой капитал, а сами пенсионеры живут впроголодь.