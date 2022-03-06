В министерстве не сообщили, какие меры будут применены, но сказали, что они будут аналогичны мерам, которые уже приняты ранее против России.

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В прошлом месяце Южная Корея заявила, что усилит экспортный контроль против России, запретив поставки стратегических товаров, и присоединится к действиям западных стран о блокировании некоторых российских банков в системе международных платежей SWIFT.

3 марта Владимир Зеленский поговорил с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Лидер Украины проинформировал своего коллегу о войне с РФ и о преступлениях агрессора.

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