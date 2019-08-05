Пивная традиция украинцев: история хмельного напитка

О том, что пиво варили древние египтяне и шумеры еще тысяч пять лет назад – знаем. Но что нам Африка и Азия, если и на нашей, теперь украинской земле пиво – напиток не менее древний и известный. В частности, трипольцы, жившие в те же времена, что и шумеры, любили и готовили пиво, ведь были зерновой цивилизацией. Обо всем этом нам рассказали специалисты-археологи.

Русь Киевская, X-XIV века

С соглашения князя Владимира Великого с народом булгар в 985 году летописец приводит и такие слова:

Не будет между нами мира, когда камень станет плавать, а хмель тонуть.

То есть, свойства хмеля уже были хорошо известны.

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Именно славяне впервыми стали употреблять хмель в пивоварении. Ведь он придавал пиву приятный легкий вкус и аромат, а также способствовал длительному хранению напитка. В Германии, к слову, хмель стали добавлять примерно в XII веке, в Нидерландах – в XI, в Англии – в ХV.



Сбор хмеля

Уже во времена Великого князя Киевского Ярослава Мудрого пивоварение было давно привычным процессом, а пиво – одним из любимых напитков.

Говорят об этом и археологи, ведь отпечатки ячменя и следы орудий пивоваренной специальности обнаружили во время раскопок. Говорят об этом и письменные источники.



Ярослав Мудрый, большой строитель Руси и составитель первого кодекса законов

В главной памятке времени – "Русской правде", сборнике древнерусского права XI-XII веков – содержится первое упоминание о пивоварении на Руси, которую принято считать условно "официальной". В частности, говорится о "солоде".

Такой устав верующих князя Ярослава: верующий имеет право взять 7 ведер солода в неделю, барана или тушу говядины, или 2 ногаты деньгами,

– "Русская правда" ("Правда Ярослава").

Верующие – это почти то же, что и наши таможенники. Они ходили дворами и общинами и брали налоги в пользу государства и князя. Итак, солод должен значительную ценность, если им даже измеряли налогообложение. Некий НДС XII века.



Солод – проросшее зерно, засушенное и смолотое, употребляли для производства пива или кваса Киевский митрополит Никифор в послании к киевскому князю Владимиру Мономаху (1113-1125) писал и о пиве. Непотребно о посте беседовать, особенно о непитье вина или пива во время поста. Пиво было очень распространенным напитком и среди крестьян, и среди князей. Оно было и ритуальным напитком, и формой общения князя с женой. Недаром пошел в народ якобы ответ князя Владимира в 986 году по предложению миссионеров от ислама принять Руси мусульманство: На Руси есть радость пить, не можем без того быть.

Владимир Великий – решает, какой будет Русь завтра Казацкая эпоха, XV-XVIII века Процесс пивоварения улучшали, вкус пива – совершенствовали. Росло и количество сортов напитка. Хмель стал не эпизодическим, а основным ингредиентом пивоварения. Теперь в городах литовских самые многочисленные заводы – это пивоварни и винодельни. Литовцы возят с собой пиво и водку и в военные походы,

– Михалон Литвин, посол Великого княжества Литовского в Крымском ханстве, мемуары.



Шляхта и воины литовского княжества, 1556, Герберштейн

А бурное развитие торговли поднял пивоваров не совсем другой уровень. Пиво варили уже не только дома. Дошло до того, в 1360 году правительство приказало варить пиво только профессиональным пивоварням.

Рассказав о доблести казаков, уместно будет сказать об их обычаях и занятиях. Среди этих казаков вообще случаются знатоки всех ремесел, необходимых человеку. Все они хорошо умеют обрабатывать землю, сеять, жать, выпекать хлеб, готовить всевозможные мясные блюда, варить пиво, хмельной мед, брагу, водку и тому подобное. Нет среди них ни одного, независимо от возраста, пола или положения, кто бы не хотел превзойти своего товарища в умении пить и гулять,

– О казаках. Ле Вассер де Боплан, Гийом, "Описание Украины", XVII века.



Казаки пишут письмо турецкому султану, иллюстрация

Пьют мало, чтобы хорошо держаться в походе. А пьют они только пиво, которое наливают в высокие стеклянные кувшины цилиндрической формы содержанием полгорнята этих краев. В кружки бросают поджаренные на масле хлебные гренки,

– О казаках. Ле Вассер де Боплан, Гийом, "Описание Украины", XVII века.

Со второй половины XVI века на украинских землях появились первые государственные пивоварни, формировались профессиональные цеха пивоваров или солодовников. С XVII века государство фактически монополизирует пивоварение. Варить пиво теперь – привилегия, доступная шляхте и казацкой старшине.



Иллюстрация книги Боплана "Описание Украины"

По случаю брачных банкетов и крестин их детей господин позволяет варить пиво. Привилегия эта приводит к тому, что пиво намного дешевле и в большем количестве, потому что в другое время крестьяне должны покупать пиво в барских пивоварнях,

– О крестьянах. Ле Вассер де Боплан, Гийом, "Описание Украины", XVII века.

Также мощные пивоварни имели Киево-Печерская лавра, Михайловский и другие монастыри.

Антиохийский патриарх Макарий встречался с Богданом Хмельницким и посещал Киев. В воспоминаниях своих он писал и о том, чем его угощали.

Из напитков подали сначала мед, потом пиво...



"Богдан с полками", из частной коллекции

По состоянию на конец XVII века Украину вполне можно назвать "пивной страной". По классификации выдающегося французского историка Фернана Броделя (1902-1985) украинские земли Речи Посполитой в XVII веке входили в зону "Пивного царства".

Найдя для себя место по сетям регионов виноградства, пиво действительно чувствует себя как дома в просторной зоне северных стран – от Англии до Нидерландов, Германии, Чехии, Польши.



Казацкая старшина, иллюстрация

Впрочем, больших пивных предприятий в Украине еще не было. Пивоварни были небольшими, а употребляли их продукцию в основном местные.

Мороз еще страшнее, когда ничего теплого не съесть и не выпить, потому что здешние люди привыкли три раза в день пить теплое пиво с добавлением масла, перца, хлеба, заступает им суп и сохраняет их нутро от такого холода,

– О пиве зимой. Ле Вассер де Боплан, Гийом, "Описание Украины", XVII век



План Украины, иллюстрация книги Боплана

XIX-XX века, революция пивоварения

Успех сваренного пива все еще зависел от случая или мастерства пивовара с многолетним опытом. О роли микроорганизмов в превращении органических веществ узнали лишь в XIX веке. Обнаружили, что возбудителями брожения пивного сусла являются определенные дрожжевые грибы. Процесс брожения тщательно исследовали.

В 1860 году французский химик Луи Пастер открыл микробиологические организмы, которые используют в пивоварении до сих пор. А датский ботаник Эмиль Хансен в 1883 году изобрел чистую культуру дрожжей, которая идеально подходила именно для производства пива. Так что в XIX веке пивоварение в корне изменилось.



Пастер и Хансен – выдающиеся ученые, которые внесли вклад и в пивоваренное дело

Ой не п'ються пива-меди,

Не п'ється вода,

Прилучилась з чумаченьком

У степу біда,

– Тарас Шевченко.



Чумак, иллюстрация к поэзии Тараса Шевченко

Украина, несмотря на устоявшиеся стереотипы, не слишком и отставала от известной "пивной страны" Германии – там промышленное производство пива начали только на несколько лет раньше. Украинское пиво успешно конкурировало с европейскими аналогами. Его даже экспортировали в Европу.

Например, только в Киеве по переписи 1874 года было шесть промышленных пивоварен. А в 1890 году в Киевской губернии насчитали более 30 пивных заводов, которые производили в течение года более 836 тысяч ведер пива.



Пивзавод в 1890, архивное фото

К 1905 году пиво заполнило мировой рынок. Оно победило все остальные алкогольные напитки. Пиво с тех пор и поныне считается одним из основных и повседневным напитком.

В XX веке крупнейшими производителями пива считали Германию, США и Англию. В Украине же в советские времена пивоварни национализировали, а именно пивоварение в значительной степени стандартизировали. С восстановлением же независимости в Украине начали активно восстанавливать собственные пивоварни традиции.



Пиво, просто пиво...

Множество письменных памятников и документов доказывают, что броварство – традиционное занятие на территории нынешней Украины, важная отрасль экономики; а пиво – традиционный элемент нашей кухни и культуры. Поэтому мы не должны чувствовать неполноценности перед сегодняшними "пивными" странами: Чехией, Германией, например. Украина как страна земледельческая, зерновых культур и ячменя – основного ингредиента пива, в частности, возвращает себе былую славу производителя пива и солода.