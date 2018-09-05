Пижон и романтик – Гурбангулы Бердымухамедов

По профессии – президент страны с миллионным населением. По призванию – падишах, который в 21 веке наслаждается неограниченной властью. Гурбангулы Бердымухамедов с 2007 года возглавляет Туркменистан, в котором сохраняется одна из самых строгих диктатур современности. В стране нет оппозиции, запрещена свобода слова, нарушаются права человека и процветает культ аркадага.

Эра большого "покровителя нации" наступила после смерти Туркменбаши. Гурбангулы Бердымухамедов не только нес гроб Сапармурата Ниязова, он отвечал за траурную церемонию. Впоследствии в Туркменистане продолжили советскую традицию – преемником становится тот, кто занимается похоронами. И бывший вице-премьер Бердымухамедов в 2007-м принес присягу уже в качестве нового президента страны.

Первым делом он взялся за демонтаж культа Сапармурата Ниязова. Вся страна меняла старые фото на изображение нового лидера. Хотя официальная биография об этом молчала, внешнее сходство бывшего и нынешнего президентов намекало, что власть перешла в руки внебрачного сына Туркменбаши.

Эту версию поддерживала стремительная карьера Бердымухамедова, который с зубного техника в начале 80-х прошел путь к министру здравоохранения и вице-премьера по гуманитарным вопросам. Избегал кадровых чисток, которые устраивал его предшественник. В отличие от других чиновников, Бердымухамедов лишь раз попал под горячую руку Ниязова. За задержку зарплат учителям его самого лишили ее на три месяца.

Читайте также: Параноидальный диктатор Мьянмы, который опирался на астрологов и религию – Тан Шве

Времена изменились. И теперь он улыбается на позолоченном троне и "угрожает" министрам и чиновникам. Новый сердар Туркменистана с удовольствием раздает указания, запреты и разрешения. Из них выплетается паутина его режима и калейдоскоп яркой жизни аркадага.

В 2013 году президент лично принял участие в скачках и финишировал первым. Через мгновение после этого взмыленный ахалтекинец неожиданно потерял контроль и "солнечный наездник" на скорости 60 километров в час упал на грунтовую дорожку. Спецслужбы пытались скрыть этот инцидент, у зрителей проверяли фотокамеры и телефоны. Но безуспешно. После того, как аркадага откачали, он снова появился на ипподроме и пытался даже поцеловать своего скакуна, но лошадь к этому была не готова.

Лошадь помиловали и даже придумали шутку – что "ахалтекинец оказался единственным активным оппозиционером в стране". Несмотря на неприятный конфуз, Бердымухамедов покидал ипподром все же на коне – именно ему приписали победу и премиальные в 11 миллионов долларов.

Кроме того сердару в честь победы подарили 7 ахалтекинских скакунов – по одному от каждой области, от силовиков и коневодов. Цена породистого коня этой породы может достигать около 2 миллионов долларов

Сквозь строгость и эмоции покровителя нации зрители должны были заметить обеспокоенность судьбой подготовки Азиады 2017. Своего рода олимпийские игры для азиатских и африканских стран, которые принимает Ашхабад. Столицу заблаговременно начали перестраивать и осовременивать. В городе выросли прекрасные небоскребы, обложенные белым мрамором, различные комплексы и сооружения. Они должны были быть совершенными и "упаси боже" не бросать тень на имидж великого правителя. Президент лично все контролировал. Ругался на подрядчиков и своей рукой вносил коррективы в архитектурные проекты.

Проведение Азиады обошлось Туркменистану в почти 8 млрд долларов. Больше на Олимпиаду тратили только Испания 11 миллиардов, Великобритания 15 миллиардов и Россия 50 миллиардов долларов.

Литературный талант аркадага удобно дополняет его музыкальные таланты. Он пишет романтические песни, которые выжимают слезы восторга.

С 2015-го в страну запретили ввозить черные автомобили и суперкары. Черный цвет якобы приносит несчастье. Хотя официально в Ашхабаде заявили, что темные машины не соответствуют жаркому климату Туркменистана.

Чиновников централизованно пересадили на белые служебные авто. Сам Бердымухамедов удобно устроился в белом мерседесе G-класса.

Но на одном месте ему не сидится. Официальная пресса обязательно удивит новым занятием президента. Его день рождения давно стал национальным праздником, который чтят с присущим Востоку великолепием. В 2013-м в Ашхабаде аплодисментами встретили Дженнифер Лопес.

Читайте также: Самый богатый среди правителей Средней Азии – Нурсултан Назарбаев

Бердымухамедов лишь улыбнулся. Рейтинги международных организаций его не пугают. Внутри страны возмущения почти не слышно. Аркадаг укрепил силовое крыло власти и поменял конституцию так, что никто не сомневается – Гурбангулы Мяликгулиевич будет править столько, сколько захочет. А пороха в пороховницах у него достаточно.

Он не обычный смертный. Туркменам поручают гордиться лидером-суперменом, который ездит на роскошном супер-каре, умело дрифтует или летает на гидроскутере.

Сакральный образ всадника закладывает в сознание туркменов мессидж о преемниках. С одной стороны сын. У Сердара успешный бизнес связан с туркменским газом и депутатский мандат в кармане. С другой стороны – внук Керимгуллы, у которого впереди обеспеченное золотое будущее.

Стиль жизни клана Бердымухамедов мог вызвать только улыбку или интерес. Но за ширмой президентской жизни скрывается горькая правда, от которой хочется сбежать. Более 15 тысяч туркмен просят статус беженцев. А в тюрьмах Туркменистана сидят более 20 политических заключенных.