Дело в отношении молодых людей, которые в столице нашего государства организовывали "странные мероприятия", на которых обижали девушек, постепенно продвигается. Как пишут СМИ, во вторник, 28 марта, Шевченковский райсуд Киева продлил еще на месяц – то есть до 1 мая – меру пресечения двум организаторам вечеринок.

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Почему именно до 1 мая

Заметим, что заседание суда проводилось в закрытом режиме. Однако известно, что Андрею Ярине и Ярославу Домбровскому инкриминируют сексуальное издевательство над девушками.

28 марта суд продлил меру пресечения обоим подозреваемым до 1 мая: Андрею Ярине без внесения залога, а Ярославу Домбровскому с залогом в 402 тысяч гривен,

– пишут журналисты.



Ярослав Домбровский в зале суда / Фото Общественного

Прокурор Максим Дергачев сообщил, что до 1 мая продолжили воздержание от того, что будет продолжаться досудебное расследование. Затем оно либо будет продолжено, либо завершено, и начнется расследование по делу.

По Домбровскому, вероятно, будут оспаривать решение,

– сказал он.



Андрей Ярина в Шевченковском суде / Фотография