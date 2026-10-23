"Укрзализныця" проиграла суд родителям пьяного жителя Львовской области, который упал под поезд и погиб

Как указано в решении, опубликованном в судебном реестре в октябре 2026 года, инцидент произошел утром 10 июня 2024 года на станции "Судовая Вишня".

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Подробности инцидента

Мужчина переходил пути в неустановленном месте, поднялся на пассажирскую платформу, пошатнулся назад и попал под поезд. В ходе экспертизы в крови погибшего обнаружили 3,52 промилле алкоголя, а в моче – 4,69 промилле.

Полиция возбудила уголовное дело, но закрыла его, поскольку признала машиниста невиновным в смерти пешехода. Правоохранители сообщили, что погибшему было 43 года.

Из показаний машиниста электропоезда установлено, что во время движения поезда со скоростью 30 километров в час перед остановкой он заметил на путях мужчину, который вел себя неадекватно и находился в состоянии алкогольного опьянения. Машинист начал сигналить и снижать скорость. Однако мужчина, поднявшийся на перрон, резко пошатнулся назад и попал под поезд. При таких обстоятельствах избежать столкновения было невозможно при всей осмотрительности и стараниях машиниста– приводится объяснение машиниста в решении суда.

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Как дело рассматривалось в суде?

Родители погибшего обратились в суд с иском к Укрзализныце, требуя выплатить им по 300 тысяч гривен моральной компенсации в связи со смертью сына. Это дело рассмотрела судья Светлана Гиряк, которая изучила все материалы и аргументы сторон.

Как указано в решении суда, "Укрзализныця" является источником повышенной опасности, поэтому родственники имеют право на возмещение морального ущерба, если железнодорожная компания не докажет, что погибший сознательно хотел причинить себе вред. Таких аргументов, по мнению суда, представители железной дороги не представили.

Отсутствие вины машиниста электропоезда и прекращение уголовного производства в связи с отсутствием состава уголовного правонарушения не освобождает ответчика от обязанности возместить истцам моральный ущерб, причиненный источником повышенной опасности, поскольку лицо, причинившее вред источником повышенной опасности, несет ответственность и за случайное причинение вреда (без вины). Таким образом, АО "Украинская железная дорога", с которым машинист находился в трудовых отношениях, должно нести ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности– указано в решении.

Судья частично удовлетворила иск родителей погибшего и обязала Укрзализныцю выплатить им по 50 тысяч гривен (100 тысяч гривен в общей сложности) в качестве моральной компенсации. Решение еще можно обжаловать.