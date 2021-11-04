На пятницу, 5 ноября, родители Аделины объявили благотворительную инициативу "День для Адель", в ходе которой они призвали неравнодушных украинцев пожертвовать для спасения девочки однодневную заработную плату или дневной доход.

Любая сумма для нас имеет огромное значение, ведь наш сбор является народным! Протяните руку помощи нашей дочери! И уже в эту пятницу, 5 ноября, мы сможем сказать заветные слова: "Сбор закрыт! Адель будет жить!",

– говорится в сообщении.

Как ранее заявил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, Президент Владимир Зеленский поставил перед Минздравом задачу в короткие сроки создать условия для помощи больным СМА.

"У нас даже не делают скрининги, выделили сейчас средства, чтобы начать делать эти скрининги, и на следующий год уже действительно начинать делать программу. Скрининг – это первое", – сообщил Тимошенко.

Родители Аделины, Наталья и Андрей Мотенко, начали сбор средств в октябре 2020 года. Собранная сумма пойдет на инъекцию Zolgensma – инновационный генетический препарат стоимостью 2 300 000 долларов США. По словам Наталии Мотенко, одна из американских клиник выставила счет, предоставив существенную скидку (на 500 тысяч долларов).

"Нам нужно до конца осени закрыть сбор. Помогите спасти дочь, потому что другого шанса не будет", – сказала мать девочки.

Реквизиты для помощи:

monoBank Мотенко Наталя Олександрівна

5375414124626226

UA063220010000026208311055228

ИНН 3063300363



Приватбанк Мотенко Андрій Ігорович

5168755434211948

UA713052990000026209693203290

ИНН 2941801112



Приватбанк Мотенко Наталья Александровна

5168742732624394



Ощадбанк Мотенко Наталя Олександрівна

4790820017600831

UA083524570000026202000198948