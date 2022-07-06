По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, количество потерь из-за водки среди российско-оккупационных войск растет с каждым днем. При этом гибнут нетрезвые захватчики как непосредственно во время боев, так и просто в условно "тихих" участках временно неподконтрольных Киеву территорий.

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Конечно, российское командование увеличение небоевых потерь никоим образом не устраивает, ведь каждый "ванька" должен отдать свою жизнь за идею Путина во время наступления на позиции ВСУ, а не в канаве в Зугресе или в Энергодаре.

Алкоголь и наркотики запрещают только в тыловых районах

Поскольку во многих подразделениях российской армии есть серьезная проблема с мотивацией, страхом и нежеланием идти в бой, некоторые российские генералы внедрили систему поставок на передовую трамадола и водки. Их используют как "фронтовые успокоительные" перед наступлением на позиции украинских защитников.

При этом если мобилизованные на Донбассе или российские срочники под действием наркотиков или алкоголя теряют чувство страха и легче соглашаются умереть, то за пределами передовой высшему руководству солдаты с измененным сознанием существенно мешают.

Неадекватные россияне, которые окончательно сошли с ума от крови и безнаказанности, насилуют, грабят и убивают кого угодно на любой подконтрольной кремлю территории. Если же к этому добавить еще алкоголь, то о каком-либо порядке в своем тылу захватчики вообще могут забыть.

При этом, как бы то ни было, на все преступления, совершаемые в отношении гражданских российскими военными, местными боевиками и мобилизованными, офицерам армии страны-агрессора глубоко наплевать. Они беспокоятся исключительно о контролируемости собственного войска и количестве небоевых потерь.

Именно для того, чтобы уменьшить количество погибших и раненых не на фронте, немного урегулировать накал этнических и бытовых конфликтов, руководителям так называемых "военно гражданских администраций" приказали взять под контроль оборот алкогольной продукции. Прежде всего, это касается оккупированной части Запорожской области, которую россияне считают "тихой зоной".

Захватчики готовы платить взятки, чтобы попасть на службу в Бердянск или Мелитополь, где по сравнению с другими участками фронта почти не происходит прилетов. Энергодар вообще считается раем для россиян, ведь все понимают, что город находится в полной безопасности из-за наличия там атомной электростанции.

Поэтому путинские ордынцы чувствуют себя в тыловых участках Запорожья максимально расслабленно и в основном развлекаются с помощью алкоголя и наркотиков. Это касается как кадровых военных, так и срочников, наемников и боевиков из ОРДЛО. При этом незваные "гости" "русского мира" нередко находятся в беспомощном состоянии и не способны выполнять даже простую работу типа погрузки или разгрузки снарядов или патрулирования местности. Кроме того, между ними постоянно происходят серьезные конфликты, которые разрешаются исключительно кровавым способом.

Именно из-за всех этих аспектов на Запорожье оккупанты запретили всем предпринимателям продавать алкогольные и слабоалкогольные напитки военнослужащим российской армии.

Пьют все что горит

Конечно, запрет на алкоголь не сработал на 100%, но количество нетрезвых путинских солдат немного уменьшилось. Но ведь большинство "ванек" теперь получили новый смысл жизни – найти что-то, что можно употреблять.

Они бродят едва ли не всем регионом в поисках хотя бы какого-нибудь спиртного. Захватчики начали "кошмарить" селян и отбирать у них самогон. Кроме того, военные скупают все алкогольные настойки в аптеках. Понятно, что такой подход к делу не улучшил боеспособность многих российских подразделений и никак не сделал алкоголиков-оккупантов работоспособными. Напротив, в их жизни стало еще больше страданий и драк. Потому как к огромному количеству внутренних проблем и межэтнической вражды добавилась еще возможность подраться между собой за бутылку.

В некоторых районах Запорожья уже зафиксировали два убийства из-за того, что россияне не могли поделить настойку боярышника.