Наши силы противовоздушной обороны демонстрируют настоящее военное мастерство. Они уничтожают современные самолеты и вертолеты противника, а также сбивают в небе ракеты.
Важно Эта ночь будет тяжелее, чем день, – Зеленский
Это сотни спасенных жизней! Спасибо военным за то, что вгрызлись в нашу землю и превратили ее в ад для захватчика. Противник не достиг поставленных ранее стратегических целей. Его силы слабеют. Мы же с каждым часом крепнем,
– заверил Валерий Залужный.
Он объяснил, как действовать украинцам, когда они видят российских военных или технику:
- можешь – уничтожай;
- не можешь – передай информацию о месте расположения врага нашим военным.