Наши силы противовоздушной обороны демонстрируют настоящее военное мастерство. Они уничтожают современные самолеты и вертолеты противника, а также сбивают в небе ракеты.

Важно Эта ночь будет тяжелее, чем день, – Зеленский

Это сотни спасенных жизней! Спасибо военным за то, что вгрызлись в нашу землю и превратили ее в ад для захватчика. Противник не достиг поставленных ранее стратегических целей. Его силы слабеют. Мы же с каждым часом крепнем,

– заверил Валерий Залужный.

Он объяснил, как действовать украинцам, когда они видят российских военных или технику:

можешь – уничтожай;

не можешь – передай информацию о месте расположения врага нашим военным.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкции на Россию. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!