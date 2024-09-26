Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен, прокомментировав информацию, что в США недовольны тем, что план победы Украины не имеет всеобъемлющей стратегии. И там якобы все сосредоточено на поставках оружия и ослаблении ограничений на удары по России.

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Украине нужно оружие

Как отметил Тизенгаузен, такая реакция партнеров является несколько странной. Понятно, что Украине нужно оружие, чтобы иметь возможность еще лучше противодействовать России. Если бы его было достаточно, то можно было бы решить значительное количество проблем на линии фронта.

Не впечатлил план... Сначала Украине нужно оружие, которым можно было бы наступать и бить вглубь России. Мы видели, насколько эффективно были поражены два арсенала. Там тысячи тонн боеприпасов уничтожили. Если бы было дальнобойное оружие, то ни вражеских самолетов, ни от КАБов ничего бы не осталось. Но теперь россияне забирают авиацию на безопасное расстояние,

– сказал Тизенгаузен.

На самом деле конкретику относительно победы Украины в свое время предоставляли и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, и нынешний Александр Сырский. Там были четкие списки того, что нужно Украине.

Его уже озвучивали и Залужный, и Сырский. Помните было указано, что Украине надо для контрнаступления? Там было перечислено количество авиации, техники. И нам это дали? Нет,

– заметил Тизенгаузен.

Конечно, сейчас может быть несколько трудно представить план победы Украины в США. Ведь там все уже закручено вокруг выборов. Но, конечно, стоит попробовать продавить нужные для нашего государства решения.

Обратите внимание! Президент Владимир Зеленский 26 сентября прибыл в Капитолий. Там его встретили лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконелл.