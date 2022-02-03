Увеличить поступление налогов удалось благодаря крупным налогоплательщикам, считают специалисты. Преимущественно предприятиям газодобывающей и металлургической отраслей, энергетики и агросектора. Именно они, по данным ГНС, обеспечивают более 60% от всех поступлений в госбюджет.

Металлургия, агрокомплекс, IT сфера – сейчас мы говорим об этих локомотивах, этих флагманах, которые выводят экономику из кризиса. Серьезный успех показали аграрии, поскольку в прошлом году выдался небывалый урожай. И конечно основными, кто наполняют сегодня бюджет, все-таки остаются металлурги и работники горной сферы, владельцы горнорудных предприятий,

– поделился экономический эксперт Кость Бондаренко.

Среди топовых налогоплательщиков в Украине, уже традиционно – металлургические предприятия. Благодаря росту мировых цен на руду и металл, в прошлом году они достигли рекордных показателей. Так, только Группа компаний Метинвест, в 2021 году перечислила в бюджеты всех уровней более 52 миллиардов гривен налогов и сборов. А это в почти в 2,5 раза больше, чем за предыдущий период.

"Сегодня украинский металл покупается даже несмотря на то, что депутаты ВРУ обложили предприятия "драконовскими" налогами и установили "драконовские" тарифы. Металлурги продолжают показывать положительную тенденцию и соответственно наполнять бюджет Украины", – отметил Кость Бондаренко.