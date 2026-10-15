Подробности сообщает издание New York Times со ссылкой на перехваченный план ударов, переданный Киевом европейским партнерам.

Что известно о российском плане?

Москва рассчитывает лишить Киев, Харьков и Одессу тепла, воды и света с помощью 70 баллистических ракет, 720 дальнобойных дронов и 150 управляемых авиабомб.

Именно столько воздушных целей в среднем прорывает украинскую противовоздушную оборону каждый месяц.

Угроза полного блэкаута столицы и городов

Если российские расчеты оправдаются, три мегаполиса могут лишиться до 90% электрической мощности и теплоснабжения, что приведет к коллапсу канализационных и водопроводных систем.

До начала полномасштабного вторжения три столичные теплоэлектроцентрали генерировали около 1,3 гигаватта энергии, покрывая три четверти потребностей Киева зимой, однако этой осенью их мощность упала до 500 мегаватт.

Аналитик исследовательской группы Ukraine Facility Platform Мария Цатурян назвала удары по ТЭЦ и распределительным подстанциям тактикой выжженной земли. В среду баллистические ракеты повредили все три столичные теплоэлектроцентрали, поэтому город теперь почти полностью зависит от внешних линий электропередачи атомных и гидроэлектростанций.

Старший директор европейской консалтинговой фирмы Rasmussen Global Гарри Неделку убежден, что Кремль пытается использовать энергетический террор как последнее средство давления.

Россияне наносят огромный ущерб, пытаясь запугать украинцев перед зимой и заставить их сдаться. По сути, капитулировать,

– уточнил Гарри Неделку.

Военный эксперт Центра стратегических и международных исследований Сет Дж. Джонс отметил, что наказание гражданского населения с целью принуждения к капитуляции исторически редко приносило желаемый результат агрессорам.

Дефицит ПВО и удар по промышленности

Главной уязвимостью Украины остается острая нехватка противоракетных комплексов Patriot для перехвата баллистических ракет. Во время последней масштабной атаки защитники сбили лишь 4 из 39 запущенных баллистических ракет, а скоростные реактивные беспилотники все чаще преодолевают мобильные группы ПВО.

Посол Украины в НАТО Алена Гетьманчук сообщила, что Киев срочно запрашивает у партнеров ракеты класса "воздух-воздух" для истребителей и зенитные комплексы средней дальности для уничтожения реактивных дронов.

Разрушения коснулись и промышленности: операционный директор "Метинвест" Александр Мироненко сообщил о вынужденной остановке крупнейшего металлургического завода после попадания 17 баллистических ракет.

По словам министра финансов Сергея Марченко, из-за атак на предприятия годовые потери налоговых поступлений могут составить 1,7 миллиарда долларов.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина возобновляет удары беспилотниками по российским НПЗ в ответ на террор и новые ограничения помощи. Ранее Киев приостанавливал эти атаки по требованию президента США Дональда Трампа, однако отсутствие ответных шагов заставило отменить паузу.