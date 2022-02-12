Потому Запад заговорил о беспрецедентной опасности нападения Путина в любой момент. Джо Байден советует американцам как можно скорее покинуть Украину.

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Стороны не пришли ни к чему

Итак, накануне в Берлине прошла очередная встреча "нормандской четверки". Советники лидеров Украины, России, Франции и Германии 9 часов пытались о чем-то договорится, но так и не пришли к единому видению – как закончить конфликт на Донбассе.



Встреча "нормандской четверки" не привела к результатам / Фото с сайта президента Франции

Ни одного итогового документа так и не согласовали. Всё закончилось лишь словами о том, что все поддерживают продление режима прекращения огня, а украинская сторона настаивает на разблокировании обмена пленными и открытии КПВВ, к которым Украина готова уже больше года.

И как ни странно, но ни к чему стороны не пришли из-за одного единственного вопроса – Москва настаивает на том, чтобы Киев вел прямые переговоры с террористами на Донбассе, Киев же категорически отказывается даже обсуждать этот вопрос.

Козак жаловался

И что важно, по словам российского представителя Дмитрия Козака, все 9 часов Москва искала разные формулировки, чтобы все-таки записать в документе, что Киев, так или иначе, должен вести диалог с бандитами, предлагали даже взять слово диалог в кавычки, или выделить цитатой. Но Киев был непреклонен.

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Более того, Козак даже пожаловался, что Киев вообще не хочет даже слышать предложения марионеток ОРДЛО и все их инициативы, не читая, отправляет в урну. И это обстоятельство сильно расстроило Козака, который после встречи заявил, что ситуация патовая.

Украинская сторона продолжает настаивать, что нужно восстановить работу ТКГ для решения гуманитарных вопросов, и это единственное о чем она готова говорить сегодня.

К слову. Козак так хочет усадить Киев с террористами за один стол, что даже заявил, что "вообще-то Трехсторонняя контактная группа подразумевает встречи именно Киева, Донецка и Луганска". Мол, именно потому ее и назвали трехсторонней. Напомню Козаку, что ТКГ состоит из представителей Украины, России и ОБСЕ и никаких бандитов из ОРДЛО изначально там не было.

И эти переговоры в очередной раз подчеркнули, что визит Эммануэля Макрона в Москву и его предложения по "финляндизации", и по сути сдачи интересов Украины, с треском провалились.

Ни о каком особом статусе, или автономии Донбасса речи на встрече не шло, более того, всё уперлось, в принципе, в непризнание Киевом каких-то марионеточных режимов на оккупированных территориях.

Кстати, Козак неоднократно утверждал, что мол французы и немцы, в устной форме обещали россиянам, что в этот раз проблем со сговорчивостью Киева не будет. Мол, они уже уломали Украину на уступки ради мира.

Но позже разочарованный Козак признал, что ни Париж, ни Берлин не способны заставить Киев пойти на уступки Кремлю. Более того, по словам Козака, Франция и Германия заняли украинскую позицию.

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И, похоже, россиянам стоит привыкать к тому, что не будет Запад заставлять Украину делать то, что вредит нашим интересам. Ведь такая вот позиция Франции и Германии – это прямой результат недавней встречи Макрона, Шольца и Дуды.

Тогда, напомню, все три стороны сошлись во мнении, что пришло время дать Путину по зубам и не идти на поводу хотелок Кремля.

Шольц о России

Кроме того, канцлер Германии Олаф Шольц, который вскоре приедет в Киев, сегодня прямо заявил, что время, когда Европа умиротворяла Россию, должно закончится. Об этом он сказал во время своей встречи с лидерами стран Балтии.



Канцлер Германии Олаф Шольц вскоре приедет в Киев / Фото Getty Images

К тому же балтийские политики подчеркнули, что именно Германия должна усилить свою роль в урегулировании конфликта с Россией и дальнейшем укреплении восточных границ НАТО.

И как видно из встречи "нормандской четверки", давить Германия должна именно на Москву.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас вообще заявила, что любое проявление нерешительности Европы, даст повод Путину для вторжения в Украину.

Европа всё больше проявляет единство

Накануне Жозеп Боррель всё же отправил Лаврову единый ответ на его требования "гарантий безопасности", которые тот разослал всем 27 членам ЕС. То есть попытка разделить Европу не удалась.

И как четко подметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, любая попытка Кремля разделить Европу, ведет к её еще большему объединению.

Кроме того, в НАТО пошли на интересный ход – на следующей неделе пройдет очередное заседание министров обороны стран-членов Альянса, где будет обсуждаться вопрос дальнейшего укрепления уже южных рубежей Европы, так как вопрос восточных уже решен.

Например, накануне в Польшу прибыли передовые американские истребители F-15. И вот генсек НАТО Йенс Столтенберг пригласил российскую сторону на это заседание, чтобы еще раз выслушать их опасения по вопросам безопасности, но уже отталкиваясь от тех позиций, которые Альянс имеет на сегодня.

Угроза вторжения России в Украину

США заявляют, что уровень угрозы вторжения России в Украину возрос в разы, ведь Кремль так ничего не добился. Особенно угрожающим поведение Кремля стало после начала военных учений в Беларуси, в Черном, Азовском и Средиземном море.

Причем Россия перебрасывает ближе к Украине свои ракетные крейсеры. А некоторые аналитики уже оценивают количество российских войск вокруг Украины, как самое больше со времен холодной войны.

Потому накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Путин может пойти на эскалацию в любой момент, даже не опасаясь омрачить этим Олимпиаду в Пекине.

К тому же, накануне Джо Байден, в интервью NBC News, уже прямо призвал американцев немедленно покинуть Украину. Ведь если Россия все же вторгнется в Украину, американские военные не смогут эвакуировать своих граждан.

По словам Байдена, вход американской армии в Украину невозможен, так как это может привести к Третьей мировой войне.

В то же время, NBC News, ссылаясь на данные американской разведки и армии, рассказал о 9 вероятных маршрутах вторжения российских войск на территорию Украины. Все они предполагают атаку россиян с разных сторон одновременно.

Самый апокалиптический сценарий говорит о том, что российские танки могут достичь Киева за 48 часов, а в военной операции Кремля могут погибнуть до 50 тысяч мирных жителей.

В то же время CNN, ссылаясь на источники в Белом доме, заявляют, что постоянные сливы информации от американской разведки являются выверенной стратегией по сдерживанию Кремля.

И призывы американцев покинуть Украину, также могут быть частью этой стратегии. Разведка и Совет безопасности США намеренно публикует все данные, чтобы посеять хаос и недоверие в рядах окружения Путина.

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Ведь после каждого слива вероятных планов России, в Кремле начинаются разборы полетов, кроме того кремлевские чиновники начинают подозревать друг друга в шпионаже. А это не добавляет сплоченности. Вот как эту стратегию характеризует представитель американской разведки.

Потому очевидно, что и Кремль и коллективный Запад повышают ставки. Но что лично меня радует, так это то, что Украина отстояла свое право на самоопределение и никакая Германия, или Франция не способны навязывать нам умиротворительные риторики.

Встреча "нормандской четверки" и твердая позиция Киева – тому яркое доказательство.