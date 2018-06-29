Планшет Xiaomi Mi Pad 4 показали на "живых" фото

В сети появились первые качественные "живые" фото планшета Xiaomi Mi Pad 4, который представили на прошлой неделе. Стоит отметить, что цена нового гаджета стартует от 170 долларов.

Об этом сообщает itechua.

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Mi Pad 4 оборудован процессором Qualcomm Snapdragon 660. Планшет с Full HD-экраном на 8 дюймов и соотношением сторон 16:10 оснащен также фронтальной объективом на 5 Мп, основной камерой на 13 Мп, батареей на 6000 мАч, функцией распознавания лиц, Bluetooth 5.0, памятью на 32 или 64 Гб, LTE-модулем Wi-Fi.

Отметим, что Xiaomi Mi Pad 4 с памятью в 3/32 Гб обойдется покупателем в 170 долларов (около 4452 гривен), в 4/64 Гб – в 215 долларов (около 5630 гривен), в 64 Гб – в 230 долларов (около 6023 гривен).

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