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22:53, 26 июня
Телеканал новостей 24 Новости Гаджеты

Планшет Xiaomi Mi Pad 4 показали на "живых" фото

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В сети появились первые качественные "живые" фото планшета Xiaomi Mi Pad 4, который представили на прошлой неделе. Стоит отметить, что цена нового гаджета стартует от 170 долларов.

Об этом сообщает itechua.

Читайте также: Планшет Xiaomi Mi Pad 4 представили официально: характеристики и цена новинки

Mi Pad 4 оборудован процессором Qualcomm Snapdragon 660. Планшет с Full HD-экраном на 8 дюймов и соотношением сторон 16:10 оснащен также фронтальной объективом на 5 Мп, основной камерой на 13 Мп, батареей на 6000 мАч, функцией распознавания лиц, Bluetooth 5.0, памятью на 32 или 64 Гб, LTE-модулем Wi-Fi.

Отметим, что Xiaomi Mi Pad 4 с памятью в 3/32 Гб обойдется покупателем в 170 долларов (около 4452 гривен), в 4/64 Гб – в 215 долларов (около 5630 гривен), в 64 Гб – в 230 долларов (около 6023 гривен).

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Теги: Техно Гаджеты Xiaomi Цены планшеты Фотоновости
Источник: 24 Канал
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