Шансы выстоять, конечно, есть. Однако есть нюансы. Об этом в эфире 24 канала сказал военный эксперт Александр Мусиенко.

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По его словам, ситуация на "Азовстали" очень тяжелая. Поэтому говорить о шансах можно только, если своими глазами увидеть, что там действительно происходит.

"Ситуация чрезвычайно сложная. Впервые оккупанты пытались штурмовать "Азовсталь" накануне. В тот же день, когда Путин вроде бы отдал приказ, чтобы этого не делать. Но мы знаем, что действительно очень часто российские чиновники откровенно врут", – сказал эксперт.

Он также добавил, что первые попытки штурмовать Мариуполь были неудачными.

Однако сейчас есть понимание, что у российского руководства планы меняются,

– сказал Мусиенко.

Как он обьяснил, в Кремле видят, что до 9 мая нужно показать хоть какие-то "победы".

Главные сложности

По мнению военного эксперта, нужно восстановить каналы связи с ООН и Красным Крестом и пытаться приложить максимум усилий для прекращения огня и штурма.

"Я убежден, такие договоренности были достигнуты, но Россия в очередной раз их грубо уничтожает и нарушает. В этом и есть на данный момент большие трудности", – добавил он.

Россияне начали штурм Мариуполя: последние новости города

Ранее больше месяца российская сторона срывала все возможные гуманитарные коридоры из Мариуполя.

Днем 2 мая российские оккупанты снова начали бомбить завод "Азовсталь", где находятся украинские защитники полка "Азов" и гражданское население Мариуполя. Захватчики обстреливали завод из всего, что было у них: наземной, надземной и корабельной артиллерии, а также танков и минометов. В тот день от рук захватчиков погибли две мирные женщины.

А уже 3 мая Российские захватчики в Мариуполе приступили к штурму "Азовстали", подтверждают мариупольские защитники. Перед этим оккупанты несколько часов бомбили завод.

Есть ли шанс выстоять: Мусиенко о штурме "Азовстали" – смотрите видео