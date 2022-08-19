Такие изменения россия хотела ввести после захвата Киева. ФСБ на протяжении многих лет проводило тайные операции, чтобы проникнуть в украинские институты.

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Пророссийские правительства должны были возглавить Янукович и Медведчук

ФСБ сотрудничала с известными коллаборантами и планировала сделать в Украине по меньшей мере два пророссийских правительства. Их должны возглавить бывший президент Виктор Янукович и задержанный нардеп Виктор Медведчук.

Отмечается, что Янукович был во главе группы, собравшейся в беларуси в начале марта, вероятно, чтобы напасть на Киев и вернуть власть. Вторая группа экс-президента собралась на территории южной Украины, захваченной российскими войсками в начале вторжения.

Как российские агенты хотели устроить беспорядок в Украине

Как отмечают в СМИ, офицеры ФСБ были настолько уверены, что захватят власть в Киеве, что в последние дни перед войной обустраивали жилье в столице.

Из перехватов СБУ стало понятно, что предприниматели спрашивали у коллег детали о квартирах и других местах, которые они смогут использовать в качестве безопасных резиденций или баз операций. За несколько дней до войны вражеским агентам приказали покинуть Киев, но оставить ключи от своих резиденций для прибытия российских оперативников.

Кстати, количество российских агентов в Украине возросло примерно с 30 офицеров в 2019 году до 160 накануне вторжения.

Почему провалились планы российских спецслужб

Спикер СБУ Артем Дехтяренко рассказал, что путин действительно хотел захватить Киев за условные три дня. Для этого планировалось использовать весь арсенал и все инструменты кремля от военных до диверсионных групп и агентов влияния.

По словам Дехтяренко, в этой схеме спецслужбы имели свои четкие задачи. К примеру, сфера ответственности ФСБ заключалась в разведывательно-взрывной деятельности, подготовке и взаимодействии с коллаборантами, чтобы быстро сформировать оккупационную власть на местах.

русские назначили роли даже частным охранным структурам. И благодаря тому, что СБУ сыграла в опережение, большинство из этого кремль не смог реализовать.

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