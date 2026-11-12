Для украинцев за границей запустили платформу UAFORYOU: какие возможности она предлагает

Проект реализовала Ассоциация инновационного и цифрового образования (AIDE). Его цель – упростить доступ украинцев к актуальной информации, полезным контактам и ресурсам независимо от страны пребывания.

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Какую информацию можно найти на UAFORYOU

Платформа имеет два основных направления. Первое – интерактивная карта украинских организаций за рубежом. На ней уже отмечено более 700 общественных объединений в более чем 50 странах мира.

По информации разработчиков, все организации прошли проверку при участии дипломатических представительств Украины. Это должно помочь пользователям находить достоверную информацию о деятельности объединений и пользоваться актуальными контактами.

Второе направление – информационные разделы с практическими материалами для украинцев за рубежом. Они охватывают вопросы образования, здоровья, консульских услуг, психологической поддержки и другие темы.

На данный момент такие материалы доступны для шести стран Европейского Союза, где проживает наибольшее количество украинцев: Польши, Германии, Чехии, Испании, Италии и Болгарии.

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В дальнейшем разработчики планируют расширять географию платформы. В частности, добавить информационные разделы для украинцев в Бельгии, Великобритании, Японии, Канаде, США и других странах.

Для чего создали платформу UAFORYOU

UAFORYOU должна стать единым цифровым пространством, где украинцы за рубежом смогут находить нужную информацию и контакты. При этом инициаторы проекта стремятся не только облегчить доступ к ресурсам, но и укрепить связи между украинскими сообществами в разных странах.

Заместитель председателя Ассоциации инновационного и цифрового образования Дмитрий Бондаренко пояснил, что платформа призвана объединить информационные ресурсы и украинские организации в одном пространстве.

Дмитрий Бондаренко / Фото предоставлено 24 Каналу

"Сегодня в мире проживают миллионы украинцев, и наша задача – сделать так, чтобы независимо от страны пребывания каждый из них имел доступ к достоверной информации, необходимым сервисам, полезным контактам и поддержке украинского сообщества. Именно поэтому мы создали UAFORYOU – глобальную цифровую платформу, которая объединяет практические информационные ресурсы и украинские организации по всему миру в едином пространстве", – отметил он.

По словам Дмитрия Бондаренко, еще одна цель инициативы – развивать сотрудничество между украинскими общинами и поддерживать связи между соотечественниками независимо от того, в какой стране они находятся.

Воспользоваться платформой UAFORYOU можно по ссылке.